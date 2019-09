Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Gruppierung "Juden in der AfD" (JAfD) lädt am Sonntag zu ihrer Jahreshauptversammlung nach Heidelberg - mit Rednern wie der Bundestagsfraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Andreas Kalbitz vom völkischen Flügel der Partei. Der Veranstaltungsort wird nur "Mitgliedern, Förderern und ausgewählten Gästen" mitgeteilt, wie der Vorsitzende der AfD Heidelberg, Malte Kaufmann, gegenüber der RNZ sagte.

Das Bündnis "Frauen* gegen Rechts Rhein-Neckar" hat den Ort durch eigene Recherchen herausgefunden: Es ist das "Schlosshotel Molkenkur" auf dem Königstuhl. Gemeinsam mit vielen Gruppierungen und Parteien - darunter Grüne, SPD und Linke - fordern sie die Besitzer des Hotels nun auf, die AfD wieder auszuladen.

"Die AfD ist antidemokratisch, menschenverachtend und in Teilen rechtsradikal", sagte Susanne Hun von dem Frauenbündnis am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der Hochschule für Jüdische Studien. Gerade in der "Molkenkur", wo die Stadt auch schon einen Empfang für die ehemaligen jüdischen Mitbürger Heidelbergs gab, dürfe keine AfD-Veranstaltung stattfinden.

Auch Rektor Johannes Heil unterstützt den Aufruf. Die JAfD hatte zunächst seine Hochschule als Veranstaltungsort angefragt. "Das habe ich natürlich abgelehnt. Juden und AfD - das passt nicht zusammen", sagte Heil. Seine Hochschule distanzierte sich - mit über 40 jüdischen Vereinigungen - vor einem Jahr von der JAfD. Heil ist es ein Rätsel, wie ein Jude in der AfD sein kann, wo doch immer klarer werde, wie radikal diese Partei sei. "Aber es gibt immer Irre: 1933 gab es rechtsnationale Juden, die in die NSDAP wollten." Das Molkenkur-Hotel müsse nun die Konsequenzen der Vermietung an die AfD spüren. "Die Stadt und die Firmen in Heidelberg können deutlich machen: Man kann auch woanders Kaffee trinken." Heil sieht das nicht als Boykott, "es ist Widerstand".

Die evangelische Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez sagte: "Wir stehen für die Verständigung von Menschen verschiedener Religionen." Die AfD torpediere das mit ihrer Hetze gegen Muslime. Und Ethem Ebrem von der Muslimischen Akademie Heidelberg erklärte: "Wir leben seit Jahren ein tolles Miteinander, was sich etwa in den Jüdisch-muslimischen Kulturtagen zeigt." Die AfD wolle das zerstören. So sieht es auch ein Mitglied der hiesigen Jüdischen Gemeinde, Veronique Simons-Less: "Nicht Muslime haben den Antisemitismus hierzulande erfunden - den gab’s schon vorher."

In einem Offenen Brief, der nach der Pressekonferenz versandt wurde, fordert das Frauenbündnis das Schlosshotel Molkenkur auf, die AfD auszuladen, da Rassismus und Ausgrenzung nicht normalisiert werden dürften. Für Sonntag ist eine "Mahnwache für Vielfalt und gegen das Vergessen" geplant. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Kornmarkt - erlauben es die Behörden, geht es von dort gemeinsam hoch zur Molkenkur.

Hotel-Besitzerin Asta Scheuerle hörte am Mittwochnachmittag am Telefon durch die RNZ zum ersten Mal von den Vorwürfen des Bündnisses. Offiziell bestätigt sie nicht, dass die JAfD bei ihr zu Gast ist: "Wir geben keine Auskunft zu unseren Gästen." Doch dann betonte sie noch: "Ich bin unpolitisch, bei mir ist jeder Mensch willkommen, und jede Partei, die nicht verboten ist." Sie sei tolerant und offen, beschäftige auch Flüchtlinge. "Aber in einer Demokratie darf jeder sich äußern." Und es ärgere sie, dass das Bündnis sich nicht ein einziges Mal bei ihr gemeldet habe vor der Pressekonferenz.

AfD-Vorsitzender Malte Kaufmann, der den Veranstaltungsort ebenfalls nicht bestätigen will, sagte der RNZ noch, dass man dem Vermieter zugesagt habe, den Ort nur angemeldeten Gästen zu nennen.