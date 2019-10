Von Holger Buchwald

Heidelberg. Lieferwagen, die auch noch um die Mittagszeit zwischen den Passanten in der Hauptstraße herumkurven, Falschparker in den Seitengassen: Das gehört in der Heidelberger Fußgängerzone zum Alltag. Deshalb ärgerten sich die Mitglieder des Bezirksbeirats Altstadt in ihrer letzten Sitzung nun, dass ein Tagesordnungspunkt wieder abgesetzt worden war: das Verkehrsberuhigungs- und Lenkungskonzept für die Altstadt. Damit ist bis dato völlig unklar, wann endlich die ersten versenkbaren Poller kommen.

"Es gibt noch internen Abstimmungsbedarf", erklärte Reiner Herzog, stellvertretender Leiter des Amts für Verkehrsmanagement, warum mit einer schnellen Umsetzung noch nicht zu rechnen sei. Dabei war es der ausdrückliche Wunsch der Stadträte, dass das Pollerkonzept schnell umgesetzt wird. Anwohner, aber auch Vertreter von Einzelhandel, Handwerk, Feuerwehr und Stadtmarketing hatten es zusammen mit dem Amt für Verkehrsmanagement gemeinsam entwickelt.

Das Konzept sieht vor, dass 24 Poller an den Zufahrtsstraßen dafür sorgen sollen, dass nach 11 Uhr nur noch Personen mit Durchfahrtsberechtigung mit ihren Autos und Lieferwagen in die Fußgängerzone und in den verkehrsberuhigten Bereich kommen. Kurzum: Die Poller sollen lediglich die bestehenden Regeln durchsetzen.

Der Grundsatzbeschluss für das Konzept fiel bereits vor einem Jahr. "Es ist sehr unbefriedigend, dass seitdem nichts passiert ist", ärgerte sich Grünen-Stadtrat Christoph Rothfuß über die Verzögerung: "Es geht hier schließlich auch um die Verkehrssicherheit von Kindern und Senioren." Auch Bezirksbeirat Franz Bartholomé (Grüne) sagte: "Das Konzept ist eine wichtige Forderung von uns Altstädtern und muss unbedingt zeitnah umgesetzt werden."

"Wir können heute leider noch keine Aussage treffen, wann genau die ersten Poller aufgestellt werden können", sagte dagegen eine Stadtsprecherin. Es gehe vor allem um die Finanzierung des Projekts. Auf Nachfrage präzisierte sie noch einmal diese Aussage: "Die Stadtverwaltung hat im Rahmen des Masterplans ,Nachhaltige Mobilität‘ einen Antrag auf Förderung durch Bundesmittel gestellt." Demnach erhoffte man sich Zuschüsse bis zu 50 Prozent. "Doch der Fördermittelantrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass die Installation der Poller nur einen unzureichenden Beitrag zur Reduktion der Belastung durch Stickstoffoxide leiste", so die Stadtsprecherin.

Trotzdem halte man an dem Verkehrsberuhigungskonzept weiter fest. Noch diesen Herbst solle die Ausschreibung erfolgen. Mit welcher Hard- und Software das Pollerkonzept dann umgesetzt werden soll, könne man erst sagen, wenn die Pläne von der beauftragten Firma konkret ausgearbeitet wurden.

Einige Anwohner bleiben hingegen skeptisch. Die Bürgerinitiative "Leben in der Altstadt" (Linda) fürchtet gar, dass die Stadtverwaltung vor den Wirtschaftsverbänden und Handwerksbetrieben einknicken könnte, die das Pollerkonzept teilweise kritisch sehen. Linda-Sprecher Gerd Wagner hat Sorge, dass die Pläne wieder in der Schublade verschwinden. Die Aussage der Stadt, dass die Ämter überlastet seien, hält er für eine Hinhaltetaktik.

Die Stadtsprecherin betont hingegen, dass an dem Konzept weiter gearbeitet werde. Und so ist nur eines klar: Der ursprüngliche Plan, noch in diesem Jahr die ersten Poller zu installieren, ist schon lange nicht mehr zu halten.