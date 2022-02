Heidelberg. (shy) Ein 69-jähriger Mann wird beschuldigt, am 12. Oktober vergangenen Jahres in einer Garage am Heidelberger Schlossberg ein Feuer gelegt zu haben. Der Sachschaden liegt bei mindestens 5000 Euro, die Garage gehört zu einem Wohnheim für psychisch kranke Menschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der 69-Jährige wurde damals noch während des Feuerwehreinsatzes am Tatort von der Polizei festgenommen, hatte sich dagegen heftig gewehrt und nach den Beamten geschlagen und getreten, die ihn letztlich unter dem Einsatz von Pfefferspray überwältigten. Eine Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg hatte daraufhin die einstweilige Unterbringung des Mannes in der forensischen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses angeordnet.

Am Mittwochmorgen sollte vor dem Landgericht Heidelberg der Prozess gegen den 69-Jährigen beginnen, der mutmaßlich an einer schizoaffektiven Störung leidet. Die Kammer hatte elf Zeugen und eine Sachverständige geladen. Der Beschuldigte kam jedoch nicht. Wie der zuständige Richter mitteilte, ist der Mann im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) Wiesloch untergebracht und sollte von dort zur Verhandlung gebracht werden. Allerdings habe sich der Gesundheitszustand des Mannes in den vergangenen Tagen verschlechtert. Er sei mit Blick auf den Verhandlungstermin "stark erregt" gewesen und hätte mehrfach fixiert werden müssen. Am Mittwochmorgen habe er dann einen Mülleimer nach den Polizeibeamten geworfen, die ihn nach Heidelberg begleiten sollten. Um ihn in einen Wagen zu bringen und nach Heidelberg zu fahren, seien mindestens vier Polizeibeamte nötig. Dies sei nicht verhältnismäßig, befand der Richter, zumal bezweifelt werden müsse, dass die Verhandlung unter diesen Umständen durchführbar sei. Der 69-Jährige soll nun im PZN vernommen werden. Die Gerichtsverhandlung wird dann am 25. März fortgesetzt.