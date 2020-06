Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Die Bordelle bleiben weiter geschlossen. Das hat der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg entschieden und damit einen Eilantrag zurückgewiesen, nachdem zwei Betreiberinnen von Bordellen gefordert hatten, sexuelle Massagen unter Hygieneregeln wieder zu erlauben. Die Mannheimer Richter begründeten ihr Urteil damit, dass die Gefahr einer schnellen Verbreitung des Coronavirus noch immer gegeben und die Abstandsregel bei Massagen nicht einzuhalten sei.

Kalle S. kann das nicht verstehen. Er sagt: "Je länger die Pause, desto eher wandert das Geschäft in die Illegalität." Der 57-Jährige betreibt seit fünf Jahren das "Eroscenter Bienenstock". In 30 Zimmern, verteilt auf drei Stockwerke, mieteten sich hier Prostituierte ein, um sexuelle Dienstleistungen anzubieten. Dann kam Corona und die Dienstleistungen wurden verboten.

Hintergrund > Prostitution wird in Deutschland durch das Prostitutionsgesetz aus dem Jahr 2001 geregelt. Sie ist prinzipiell legal und seit Inkrafttreten des Gesetzes nicht mehr "sittenwidrig". Illegal ist sie allerdings, wenn die Betroffenen minderjährig sind, wenn sie zur Sexarbeit gezwungen werden [+] Lesen Sie mehr > Prostitution wird in Deutschland durch das Prostitutionsgesetz aus dem Jahr 2001 geregelt. Sie ist prinzipiell legal und seit Inkrafttreten des Gesetzes nicht mehr "sittenwidrig". Illegal ist sie allerdings, wenn die Betroffenen minderjährig sind, wenn sie zur Sexarbeit gezwungen werden oder wenn diese in einem Sperrbezirk stattfindet. > Das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) führte 2017 bundesweit neue Rechte und Pflichten für Betreiber von Prostitutionsgewerben und für Prostituierte ein. Sexarbeiterinnen und -arbeiter müssen ihre Tätigkeit seitdem anmelden und sich vom Gesundheitsamt beraten lassen. In Baden-Württemberg gilt das Gesetz seit November 2017. > In Heidelberg gehen laut Amt für Chancengleichheit rund 300 Frauen der Prostitution nach. Durch die hohe Mobilität der Frauen – viele sind gerade einmal ein bis zwei Wochen in der Stadt – sei die Fluktuation sehr hoch. Die Sozialarbeiterinnen der Beratungsstelle "Anna" hätten im Jahr 2019.320 verschiedene Frauen in den Gewerben angetroffen. Jedoch sei davon auszugehen, dass die Dunkelziffer höher ist. (pne)

Seit knapp drei Monaten ist der "Bienenstock" verwaist. "Finanziell gehen wir am Krückstock", sagt S. Die Prostituierten seien längst in der Heimat. Als abzusehen gewesen sei, dass auch die Bordelle schließen müssten, habe er Großraumtaxis organisiert, um die Frauen nach Hause zu bringen. Regelmäßig stehe er mit ihnen in Kontakt. "Sie warten darauf, dass wir wieder öffnen können."

Ginge es nach manchen Politikern, dann blieben der "Bienenstock" und alle anderen Bordelle in Deutschland geschlossen – und zwar auch nach der Pandemie. 16 Parlamentarier von Union und SPD forderten im Mai in einem Brief an die Regierungschefs der Länder, die Sexarbeit dauerhaft zu untersagen. Die Abgeordneten, darunter SPD-Politiker Karl Lauterbach, sehen darin eine menschenunwürdige und frauenfeindliche Tätigkeit und wollen Prostituierten Ausstiegsmöglichkeiten bieten.

"Ein Verbot wäre ein Rückschlag in die Steinzeit", sagt Kalle S. Prostitution sei ein Teil der Gesellschaft. "Keiner will uns, aber viele brauchen uns." Jeden Tag bekomme er in dieser Zeit Anrufe von Kunden, die fragten, wann es weitergehe. Es sei wichtig, dass die Kunden ihren Bedürfnis nachkommen und die Frauen wieder ihrer Arbeit nachgehen könnten, findet S.

Kalle S. betreibt seit fünf Jahren das Bordell „Eroscenter Bienenstock“ in der Bahnstadt. Foto: Rothe

Das sieht auch "Jenny" so. Die 44-Jährige gehört zu den 20 bis 25 Frauen, die sich regelmäßig im "Bienenstock" einmieten. Sollte die Prostitution der Corona-Pandemie zum Opfer fallen, wäre das für sie "eine Katastrophe". Sie habe viele Stammkunden, die sie jetzt anriefen und fragten, wann man sie wieder sehen könne. Immer wieder müsse sie die Kunden vertrösten, denn arbeiten will "Jenny" nur dort, wo sie sich sicher fühlt – im "Bienenstock". "Privattreffen mache ich nicht", sagt sie. Derzeit lebt die 44-Jährige von ihren Rücklagen. Die seien aber bald aufgebraucht, weshalb sie nun Soforthilfe beantragen wolle.

Unterstützt wird sie dabei von "Anna", der Heidelberger Beratungsstelle für Menschen in der Prostitution. Seit 2018 gibt es das Angebot des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche, gefördert von der Stadt. "Wir informieren, unterstützen und begleiten die Betroffenen, um ihre existenzielle Notlage zu verbessern", sagt Carolin Weik von "Anna". Im letzten Monat haben rund 30 Frauen bei ihr und ihrer Kollegin Nora Bretschi Rat gesucht. Aktuell gehe es vor allem darum, Lösungen für die finanziellen Nöte der Frauen zu finden, so Weik.

"Durch die Schließung der Prostitutionsstätten fiel für die Menschen, die in der Prostitution arbeiten, von heute auf morgen ihre Existenzgrundlage weg." Ein Großteil der Frauen stamme aus osteuropäischen Ländern. Anders als in Deutschland gebe es dort kaum eine soziale Absicherung von staatlicher Seite. "Keine Einnahmen aus der Prostitution bedeutet somit schlichtweg kein Geld für Lebenshaltungskosten."

Bordelle zu schließen, wie von den Abgeordneten gefordert, wäre für Bretschi nur ein Tropfen auf den heißen Stein. "Es genügt nicht, einfach die Prostitutionsstätten zu schließen", sagt sie. Es brauche Unterstützung für die Menschen, die in der Prostitution arbeiten. "Ein flächendeckendes Beratungsangebot, sozioökonomische Unterstützung, Zugang zu Sozialwohnungen, Zugang zu psychischer und physischer Gesundheitsversorgung und berufliche Perspektiven müssen für einen solchen Schritt gewährleistet sein."

Der "Bienenstock" sei wie ein Hotel, sagt Kalle S. Die Frauen hätten hier ideale Bedingungen, um ihrer Arbeit nachzugehen. Würde der Sexkauf verboten, gäbe es solche Bedingungen nicht mehr – "aber weiter viel Prostitution". Der 57-Jährige ärgert sich, dass sein Betrieb weiter geschlossen bleiben muss, während Friseursalons, Tattoostudios oder Massagepraxen geöffnet haben.

S. fordert, dass auch Betriebe wie seiner schnellstmöglich wieder aufmachen dürfen. Er verweist auf den Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen, der ein Hygienekonzept für Bordelle erarbeitet hat. Dieses orientiert sich an allgemeinen Regeln wie dem Tragen von Masken oder dem Einhalten eines Mindestabstandes. Der 57-Jährige sagt, er könne sich vorstellen, unter diesen Bedingungen einen eingeschränkten Betrieb aufzunehmen, vorerst etwa nur Massagen anzubieten. "Wir könnten theoretisch von heute auf morgen öffnen."

Verbieten oder nicht? - Hiesige Bundestagsabgeordnetezur Zukunft der Prostitution

Franziska Brantner. Foto: zg

> Franziska Brantner: (Bündnis 90/Die Grünen): "Bei der Initiative der Abgeordneten der Regierungsfraktionen aus dem Bundestag geht es offenbar nicht um Hilfe oder Schutz für Prostituierte, sondern um ein Verbot von Sexarbeit durch die Hintertür unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes. Jetzt ist nicht die Zeit für Gesetzesänderungen ohne eine öffentliche Debatte. Es geht jetzt um die konkreten Belange und den Schutz der Prostituierten in dieser Krise. Prostituierte implizit als ,Virenschleudern’ darzustellen, befeuert dabei die Stigmatisierung der Menschen in der Prostitution."

Karl A. Lamers.Foto: Hentschel

> Karl A. Lamers (CDU): "Bei einem Verbot von Prostitution besteht immer die große Gefahr, dass das Gewerbe trotzdem weitergeführt wird – nur eben illegal. Mit dem 2017 beschlossenen Prostituiertenschutzgesetz haben wir den Schutz vor Gewalt und die Rechte von Prostituierten gestärkt und den Menschenhändlern den Kampf angesagt. Damit schützen wir die Frauen und können Kriminalität besser bekämpfen. Im Rahmen der Corona-Pandemie wird auch für das Prostitutionsgewerbe gelten: Hygiene und Regeln müssen konsequent eingehalten werden."

Lothar Binding.Foto: Hentschel

> Lothar Binding (SPD): "Wir müssen beim Prostituiertenschutz sicherstellen, dass Zwangsprostitution konsequent verfolgt und bestraft wird. Außerdem sind Ausstiegsprogramme und berufliche Alternativangebote dringend notwendig. Zur Abklärung unterschiedlichster Thesen rund um den Begriff Prohibitionsfolgen, sollte untersucht werden, in welchem Umfang die Prostitution in den Ländern mit Sexkaufverbot eingedämmt wurde, oder ob sich der Sex-Markt nur von der Straße und öffentlichem Angebot in die private Wohnung und Dunkelräume verlagert hat."