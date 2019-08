Heidelberg. (tt) Im Zweiten Weltkrieg ist Heidelberg von Bombardements der Alliierten weitgehend verschont geblieben. Wenn es zu Schäden kam, dann vor allem im Bereich der Eisenbahnlinien - wie zum Beispiel zwischen Hauptbahnhof und dem ehemaligen Güterbahnhof oder der alten OEG-Güterstrecke durch das Neuenheimer Feld. Anhand von Luftbildauswertungen hat der Kampfmittelräumdienst allerdings einige Areale in der Stadt als sogenannte Kampfmittel-Verdachtsflächen ausgewiesen. Bevor dort gebaut werden darf, müssen Fachfirmen oder der Kampfmittelräumdienst selbst den Baugrund auf mögliche Blindgänger oder Munitionsreste untersuchen.

Besonders viel zu tun war auf dem heutigen Gebiet der Bahnstadt, denn einst waren an dieser Stelle die wichtigen Gleisanlagen des Hauptgüterbahnhofs, die von den Amerikanern bombardiert wurden. Um zu sehen, ob ihre Angriffe erfolgreich waren, dokumentierten die Amerikaner diese im Anschluss mit Luftbildern. Auf diesen kann man die Trichter von explodierten Bomben und von Blindgängern erkennen. Die Bilder dienen dem Kampfmittelräumdienst deshalb bis heute als Grundlage für die Suche nach Blindgängern.

"In der Bahnstadt haben wir so drei Blindgänger gefunden und viel Kleinmunition von den Flag-Stellungen", berichtet Gerald Dietz von der städtischen Geschäftsstelle Bahnstadt. Vor allem beim Bodenmanagement, als große Erdmassen bewegt wurden, musste viel Erde gesiebt werden, um die Munition herauszubekommen. Die Suche nach Blindgängern und Munition übernehmen Fachfirmen: "Vor Baubeginn werden in einem bestimmten Raster sechs Meter tiefe Löcher gebohrt, in denen blaue Hülsen stecken", berichtet Dietz. In diese Hülsen werden dann die Messgeräte eingelassen, um den Boden nach möglichen Kampfmitteln zu untersuchen. "Gleichzeitig mussten wir Bombentrichter großräumig ausbaggern, um Klarheit zu bekommen, dass dort nichts liegt", sagt der Bahnstadt-Experte.

Auch Bernd Müller vom Mannheimer Amt von Vermögen und Bau, der für die Landesliegenschaften zuständig ist, kennt das Problem: "Rund um den Tiergarten gibt es auch im Neuenheimer Feld solche Verdachtsflächen", sagt Müller. In diesen Fällen sei die sogenannte Freimeldung von Kampfmitteln eine Auflage des Baurechtsamtes, bevor gebaut werden dürfe. Auf Bombenreste stieß man zum Beispiel beim Bau der Parkdecks an der Medizinischen Klinik - und Müller könnte sich vorstellen, dass auch auf dem Areal des künftigen Herzzentrums nach Kampfmitteln gesucht werden muss.

Im Zoo Heidelberg sind die Kriegshinterlassenschaften ein Dauerthema: "Wenn wir bauen, müssen wir die Sondagen immer machen", berichtet der stellvertretende technische Leiter, Wolfgang Müller. Das koste nicht nur Zeit, sondern auch Geld: "Wir müssen meist eine Fachfirma beauftragen, weil der Kampfmittelräumdienst ein Jahr Vorlauf braucht", sagt Müller. Wenn im Bereich von Verdachtspunkten gegraben werde, müsse zudem der Kampfmittelräumdienst anwesend sein.

Weniger kritisch ist die Situation auf den Konversionsflächen: Beim Hospital und den Campbell Barracks gibt es keine Hinweise auf Luftangriffe oder andere Kriegshandlungen. Nur im Bereich der Patton Barracks, wo heute die Großsporthalle gebaut wird, gab es Verdachtsflächen. "Bisher ist aber nichts Besorgniserregendes gefunden worden", so ein Stadtsprecher.