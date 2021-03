Heidelberg. (Kaz) Wo kommt denn die Musik her? Es ist Sonntagabend, 18 Uhr. An der Ecke Burgstraße / Friedensstraße in Handschuhsheim erklingen Stücke wie "Freude, schöner Götterfunken" oder "Alt Heidelberg, du feine". Autos fahren langsamer, Fahrradfahrer halten an, einige Spaziergänger sind zusammengekommen, um mit Abstand der Musik zu lauschen.

Drei Mitglieder des Orchestervereins musizieren hier seit 2020 regelmäßig. Es sind der langjährige Vorsitzende Hermann Häfner (Tenorhorn), seine Tochter Tina (Trompete) und Alexandra Siegle, ebenfalls Trompeterin. Vor über einem Jahr haben die drei den musikalischen Kampf gegen Corona aufgenommen. Zum Frühlingsanfang am 21. März hätte der Orchesterverein eigentlich beim Sommertagszug im Stadtteil teilgenommen, der nun zum zweiten Mal ins Wasser fiel. Stattdessen spielten die drei "Schtrieh, schtrah, schtroh" vom Balkon.

In Italien war im vergangenen Frühjahr das gemeinsame Singen vom Balkon als Dankeschön für Ärzteschaft und Pflegepersonal gedacht. Es galt jenen, die sich in den Klinken von Bergamo bis zur Erschöpfung um die Erkrankten kümmerten. Mit dem abendlichen Lied "Der Mond ist aufgegangen", ebenfalls auf Balkonen oder in Gärten gesungen, wollte die Evangelische Kirche zum Durchhalten motivieren.

Die drei Handschuhsheimer ließen sich davon inspirieren. Tina Häfner sagt: "Wir hatten uns eigentlich überlegt, nach einem Jahr damit aufzuhören, aber jetzt machen wir erst mal weiter." Zu Weihnachten sorgten sie für winterliche Klänge und zu Fastnacht für Stimmung. Am Ostersonntag sollen Lieder wie "Großer Gott, wir loben dich" erklingen. Bis Pfingsten geht das "Balkonblasen" mindestens weiter. Derweil muss sich der Orchesterverein bezüglich gemeinsamer Proben weiterhin in Geduld üben.