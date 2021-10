Von Anica Edinger

Heidelberg. Im Stadtentwicklungsausschuss wurden die Pläne der Stadtverwaltung noch abgelehnt, im Gemeinderat stimmte nun eine große Mehrheit dafür: Die Stadträte beschlossen, dass ein Bebauungsplan "Altstadt – Villenanlagen oberhalb des Schlosses" samt Veränderungssperre aufgestellt wird. 32 Stadträte stimmten dafür, sieben – hauptsächlich Rate der CDU – dagegen, einer enthielt sich.

In der Verwaltungsvorlage ist es zwar nicht explizit erwähnt, doch diese Initiative der Verwaltung dürfte auch mit zwei Bauvorhaben am Schloß-Wolfsbrunnenweg zusammenhängen, die für Kritik unter Heidelbergerinnen und Heidelbergern sorgten: Es geht um die Grundstücke Schloß-Wolfsbrunnenweg 16 und 18. Das Gebäude Nummer 16 soll abgerissen werden. 14 Meter von der Straße nach hinten abgerückt, soll ein neues Bauwerk mit Satteldach und Dachgauben entstehen, mit Platz für fünf Wohnungen und eine Tiefgarage. Direkt daneben, auf dem Grundstück mit der Nummer 18, wurde bereits eine Baugrube ausgehoben. Dort entsteht ein großer Terrassenanbau mit großzügigen Lofts, einer Gewerbeeinheit und elf Auto-Stellplätzen. Dieser Neubau grenzt an die denkmalgeschützte "Weiße Villa" aus dem Jahr 1876 an, die links daneben steht. Bei beiden Vorhaben handelt es sich um private Maßnahmen.

Vom nun beschlossenen Bebauungsplan sind diese beiden Vorhaben allerdings gar nicht betroffen. Laut Verwaltung soll für die Nummer 16 eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden, die Nummer 18 ist bereits bestandskräftig genehmigt. Die Arbeiten dort ruhten allerdings zuletzt, weil es dort statische Probleme und Abweichungen von der Baugenehmigung gab. Bei der Nummer 16 dagegen wurden laut Auskunft der Stadt bisher weder für den Abbruch noch für den Wiederaufbau des Gebäudes die Baufreigabe erteilt.

Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) kam deshalb im Gemeinderat zu dem Fazit, dass der Bebauungsplan "zu spät kommt". Dennoch sei es begrüßenswert, dass mit diesem Instrument das Stadtbild im betroffenen Bereich geschützt werden könne.

Das sahen letztlich auch die Grünen so – die im Stadtentwicklungsausschuss noch gegen den Bebauungsplan, im Gemeinderat nun aber doch dafür gestimmt hatten. Ursula Röper zufolge sei man bei den Grünen zur Einsicht gelangt, dass es fraglich sei, ob der Denkmalschutz Gärten im betroffenen Bereich und das Stadtbild ausreichend schütze. Deshalb wolle man nun doch für den Bebauungsplan samt Veränderungssperre stimmen.

Von der Aufstellung des Bebauungsplans sind nun mehrere Grundstücke auf insgesamt 14,7 Hektar Fläche betroffen, etwa jene vom Schloß-Wolfsbrunnenweg 6 bis zur Nummer 22 und bis zum Elisabethenweg 1. Die Veränderungssperre schützt den Bereich so lange, bis der Bebauungsplan gültig ist.

Wie geht es weiter am Schloss-Wolfsbrunnenweg?

Zuletzt wurden die Pläne der Verwaltung durchkreuzt: Im jüngsten Stadtentwicklungs- und Bauausschuss gab es eine Patt-Situation. Mit fünf zu fünf Stimmen und zwei Enthaltungen wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes abgelehnt. Wie also der Gemeinderat in seiner Sitzung ab 16.30 Uhr im Alten Rathaussaal entscheidet, ist komplett offen. Die RNZ beantwortet vor der Entscheidung die wichtigsten Fragen zum Thema.

Was soll gebaut werden? Das Gebäude Nummer 16 am Schloß-Wolfsbrunnenweg (im Foto am rechten Bildrand) soll abgerissen werden. 14 Meter von der Straße nach hinten abgerückt soll ein neues Bauwerk mit Satteldach und Dachgauben entstehen, mit Platz für fünf Wohnungen und eine Tiefgarage. Direkt daneben, auf dem Grundstück mit der Nummer 18, wurde bereits eine Baugrube ausgehoben. Dort entsteht ein großer Terrassenanbau mit großzügigen Lofts, einer Gewerbeeinheit und elf Auto-Stellplätzen. Dieser Neubau grenzt dann an die denkmalgeschützte "Weißen Villa" aus dem Jahr 1876, die links daneben steht, an. Bei beiden Vorhaben handelt es sich um private Maßnahmen.

Sind beide Bauvorhaben seitens der Stadt genehmigt? Schon vor einigen Jahren erteilte die Stadt für die Baumaßnahme am Schloß-Wolfsbrunnenweg 18 die Baugenehmigung. Die Arbeiten dort ruhten aber zuletzt: Der Bau wurde am 8. April 2021 von der Stadt eingestellt, weil es dort statische Probleme und Abweichungen von der Baugenehmigung gab. Bei der Nummer 16 dagegen wurden laut Auskunft der Stadt bisher weder für den Abbruch noch für den Wiederaufbau des Gebäudes die Baufreigabe erteilt.

War der Denkmalschutz beteiligt? Beide Anlagen liegen im Geltungsbereich der kommunalen Satzung zum Schutz der Gesamtanlage "Alt Heidelberg" vom 26. Juni 2003. Diese schützt das vorhandene Erscheinungsbild der Altstadt Heidelbergs mit den umgebenden Hanglagen und dem Neckar. Nach dieser Satzung müssen alle Veränderungen an dem geschützten Bild der Gesamtanlage von der unteren Denkmalschutzbehörde genehmigt werden. Das Landesdenkmalamt (LDA) hat seine denkmalschutzrechtliche Genehmigung zum Gebäude Schloß-Wolfsbrunnenweg 18 erteilt. Für das Vorhaben Schloß-Wolfsbrunnenweg 16 hat das LAD Auflagen formuliert – etwa, dass für alle von außen sichtbaren Bauteile eine unauffällige Farbe zu verwenden ist –, grundsätzlich aber seine Zustimmung erteilt.

Was nützt nun ein Bebauungsplan? Ein Bebauungsplan ist ein Instrument zur räumlichen Planung. Im Bebauungsplan legt eine Gemeinde die zugelassenen, städtebaulich relevanten Nutzungen auf einem Grundstück fest. Von der Aufstellung des Bebauungsplans, den die Stadt nun plant, wären mehrere Grundstücke auf insgesamt 14,7 Hektar Fläche betroffen, etwa vom Schloß-Wolfsbrunnenweg 6 bis zur Nummer 22 und bis zum Elisabethenweg 1. Laut Verwaltungsvorlage solle dieses Gebiet mit dem Bebauungsplan "planungsrechtlich gesichert und vor ortsbilduntypischen Veränderungen geschützt werden".

Hat das auch Auswirkungen auf die Pläne Schloß-Wolfsbrunnenweg 16 und 18? Nein. Da für die Nummer 18 bereits die Baugenehmigung erteilt wurde, hat ein etwaiger neuer Bebauungsplan keine Auswirkungen mehr auf die Baupläne. Für die Nummer 16 wurde eine Genehmigung zwar bisher nicht erteilt, in der Verwaltungsvorlage heißt es allerdings dazu: "Es ist vorgesehen, für das mehrfach im Gestaltungsbeirat vorgestellte und diskutierte Vorhaben des Schloss-Wolfsbrunnenwegs 16 eine Ausnahme zu erteilen." Wieso diese Ausnahme erteilt werden soll, beantwortete die Stadt am Mittwoch auf RNZ-Anfrage nicht.