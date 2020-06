Heidelberg. (pol) Ziemlich rabiat wurde in der Nacht auf Samstag das Auto einer Heidelbergerin in Bergheim demoliert. Die 41-Jährige stellte morgens um 8.45 Uhr fest, dass die Scheibe der Beifahrertür an ihrem Audi A4 mit einem Gullydeckel eingeschlagen worden war.

Sie hatte das Auto am Freitag gegen 17.30 Uhr in der Voßstraße in Höhe der Hausnummer 7 am Fahrbahnrand geparkt. Der Gullydeckel lag noch auf dem Beifahrersitz, berichtet die Polizei.

Entwendet wurde nichts. Die Frau bewahrte laut Polizei aber auch keine wertvollen Gegenstände im Wagen auf. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Wer Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter Telefon 06221 / 991700 in Verbindung.