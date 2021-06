Von Joris Ufer

Heidelberg. Bei gutem Wetter und niedriger Inzidenz gab es auf der Heidelberger Neckarwiese am Samstagabend wieder ein hohes Besucheraufkommen. Der überwiegende Teil der Besucher hielt sich dabei an die Coronaverordnung, obwohl es auch zu wenigen größeren Menschenansammlungen kam. Auch an diesem Wochenende galt für die Neckarwiese wieder ein Aufenthaltsverbot zwischen 22 und 6 Uhr. Dieses war als Reaktion auf die Ausschreitungen in der Nacht auf Pfingstsonntag erlassen worden.

Gegen 22 Uhr begann die Polizei den Bereich zu räumen und die verbliebenen Besuchergruppen gezielt anzusprechen, was weitgehend friedlich und ohne größere Störungen vonstattenging. Nachdem auch noch die sogenannte "Stresserbeleuchtung" eingeschaltet worden war, zeigte sich die Neckarwiese gegen 22.30 Uhr weitgehend leer. Viele der Besucher hinterließen jedoch ihren Müll auf dem Areal.

Aufgrund der Fußball-Europameisterschaft durfte die Außengastronomie in Heidelberg am Samstag bis Mitternacht geöffnet bleiben. Zahlreiche Menschen in ausgelassener Stimmung nutzten diese Möglichkeit, sodass die Altstadt noch am späten Abend gut besucht war. Zu teils dichtem Gedränge kam es dabei in einigen Abschnitten der Unteren Straße und der unmittelbaren Umgebung. Hier blieb die Maskenpflicht vielfach unbeachtet.