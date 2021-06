Jetzt werden Eigentumswohnungen aus der geschichtsträchtigen Villa mit ihrem lauschigen Park an der Ecke zum Hainsbachweg. Baubeginn ist in drei Monaten. Foto: Immobilien Moretti

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Die Villa Krehl gehört zweifellos zu den herrschaftlichsten Gebäuden in Handschuhsheim. Seit dem Jahr 2012 beherbergte das schmucke Anwesen mit dem prächtigen Eingang zwei Bildungseinrichtungen, die sich ergänzten – das UIW European Study Center und das Collegium Palatinum. Jetzt werden Eigentumswohnungen aus der Villa mit ihrem lauschigen Park in der Bergstraße 106, an der Ecke zum Hainsbachweg. Nun gehört die Bergstraße nicht nur zu den idyllischsten, sondern auch zu den teuersten Wohngegenden Heidelbergs, und so wird auch der Wohnraum in der geschichtsträchtigen Villa ausschließlich sehr wohlhabenden Menschen zur Verfügung stehen.

Die Firma IMMO Immobilien Moretti GmbH aus Heidelberg will in drei Monaten mit dem Umbau beginnen, das Gebäude wird saniert. Geplant sind insgesamt acht Wohnungen. Zwei davon mit einer Größe von je rund 150 Quadratmetern und sechs Wohnungen mit einer Größe von rund 280 Quadratmetern. Verkaufspreis für Letztere: rund drei Millionen Euro. Wolfgang Moretti, Geschäftsführer der Immobilienfirma betont gegenüber der RNZ: "Wir werden mit dem Umbau der historischen Bedeutung des Objekts gerecht werden". Der Charakter und die Optik des Anwesens sollen kaum verändert werden, auch die Wandstrukturen bleiben erhalten. "Und trotz des großen Grundstücks wird kein Neubau entstehen", verspricht Moretti.

Geht es nach der Immobilienfirma beginnen die Umbauarbeiten in drei Monaten, im Dezember 2022 soll alles fertig sein. Ob der Zeitplan klappt, sei aber noch abhängig vom Denkmalamt. Auswirkungen auf den Verkehr in der Bergstraße sollen die Bauarbeiten nicht haben. "Wir haben ja genug Platz auf dem Grundstück", so Moretti.

Könnten die Mauern der Villa Krehl Geschichten erzählen, hätten sie vieles zu berichten. 1911 wurde das Anwesen für den Internisten Prof. Ludolf von Krehl und dessen Ehefrau Elisabeth errichtet. Krehl leitete 24 Jahre lang das Universitätsklinikum Heidelberg. 1919 übernahm die evangelische Landeskirche das Anwesen und brachte dort ein Schülerheim unter. Das Ehepaar Krehl zog ins Gartenhaus. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Villa enteignet, anschließend zogen die Amerikaner ein. Später kam die Villa zurück in den Besitz der evangelischen Kirche, die das Schülerwohnheim fortführte. 1988 wurde die Villa Krehl dann an die von Dr. Georg Leibrecht gegründete private Schiller International University verkauft, die dort bis 2012 ihren Sitz hatte.

Anschließend leitete Leibrecht das UIW European Study Center in der Bergstraße 106. Das schließt in Heidelberg nun ganz seine Pforten. Der weitere Sitz in Straßburg bleibt jedoch erhalten. Die Sprachschule Collegium Palatinum wird mit einem Online-Angebot weiter bestehen bleiben. "Wir werden Online-Sprachkurse anbieten, von Ingersheim aus", erklärt Leiterin Ute Gleich auf RNZ-Nachfrage. Klassische Schulungsräume wird es aber nicht mehr geben. Damit geht auch eine lange Geschichte zu Ende, denn das Collegium Palatinum bot insgesamt über 60 Jahre lang Deutschkurse in Heidelberg an.

Ute Gleich erklärt, dass letztlich auch die Coronakrise mitverantwortlich für den Schritt war, die Bildungseinrichtungen in der Villa Krehl zu schließen. Die meisten Zimmer standen während der Pandemie leer, weil Sprachreisen für Auslandsstudenten kaum möglich waren. Schulungen und Aktivitäten konnten nicht durchgeführt werden. "Nun sind wir auch nicht mehr die Jüngsten", nennt Gleich auch den zweiten Grund, der zum Entschluss geführt habe. Sie sagt aber auch: Ohne Corona hätte man vielleicht noch versucht, einen Nachfolger für die Sprachschule zu finden, aber die Verluste seien im letzten Jahr sehr hoch gewesen. In diesen Zeiten einen Käufer für eine Sprachschule zu finden? Quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Ein bisschen Wehmut schwingt bei Ute Gleich indes mit. "Das ist schon traurig, es war eine schöne Arbeit."