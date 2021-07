Angeregt diskutierte Saskia Esken am Montagvormittag mit den Passanten in der Fußgängerzone. Foto: Friederike Hentschel

Von Karla Sommer

Heidelberg. "Ist sie das?", wunderten sich am Montagvormittag manche Passanten in der Hauptstraße – und gingen in gebührendem Abstand weiter. Ja, sie war es: Für einige überraschend machte die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken auf ihrer Dialogtour in der Heidelberger Fußgängerzone Station. Rund 70 Besucherinnen und Besucher kamen zu ihrem Stand. Und Esken hörte geduldig zu, nickte, verteidigte aber auch bei Kritik vehement ihren Standpunkt.

"Der Olaf ist dafür der Richtige", sagte sie immer wieder. Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der Genossen, könne das Zukunftsprogramm der Partei am besten durchsetzen. Der Klimaschutz, die Digitalisierung, der Schutz für Familie und Kinder, eine gute Gesundheitsversorgung, aber auch die mangelnde Vertretung der jungen Menschen in der Politik waren die Themen und die Diskussionspunkte, die die Heidelberger interessierten. Zumindest das Argument des Jugendmangels konnte Esken mit Blick auf die eigene Partei entkräften: 109 der 299 Direktkandidatinnen und -kandidaten der SPD seien unter 40 Jahre alt. Das entspreche immerhin einem Anteil von knapp 36 Prozent.

Was die Autoindustrie angeht, setzt Esken auf alternative Antriebe und die Förderung von Forschung zu neuen Brennstoffzellen. Im Dialog mit einer Passantin betont die Parteivorsitzende, dass Baden-Württemberg viel zu wenig für die Windkraft mache. Und ein älterer Herr, der sich "immer freut", wenn er Esken im Fernsehen sieht, wünscht sich, dass sie mehr die Bedeutung der Europäischen Union betont. "Das tun wir, denn ohne Europa sind wir machtlos", so die Politikerin.

Typische Heidelberger Themen durften auch nicht fehlen. So klagten die Standbesucher über fehlenden Wohnraum für Studenten und die hohen Mieten. Nach einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gibt fast jeder zweite der rund 8,4 Millionen Haushalte mit einer Mietwohnung in einer deutschen Großstadt mehr als 30 Prozent seines Nettoeinkommens für die Miete aus. Dem will Esken entgegenwirken: "Auf der Seite des Einkommens müssen wir dafür sorgen, dass die Leute ihre Miete bezahlen können."

In der Hauptstraße bekam Esken auch die Kritik der eigenen Basis zu spüren. Laut SPD-Mitglied Peter Becker seien die Gewerkschaften in der SPD inzwischen unterrepräsentiert. Das stimme nicht, hält die Bundesvorsitzende, die auch Gewerkschaftsmitglied ist, dagegen. "Die Gewerkschaften spielen bei uns eine riesengroße Rolle, und wir sind in engem Austausch mit ihnen." Sie macht aber auch darauf aufmerksam, dass wegen des Neutralitätsgebotes "sie bei uns nicht so oft auftreten".

"Ich bin seit 56 Jahren in der SPD", kontert Becker. Deshalb meint er auch, behaupten zu können: "Wir wissen nicht mehr so genau, wofür die SPD steht." Und deshalb bezweifle er auch, dass die von Saskia Esken angepeilten 30 Prozent Zustimmungswerte für ihre Partei zur Bundestagswahl im September erreicht werden können. Zurzeit sei man bei 16 Prozent. "Wir müssen raus und die positive Seite bekannt machen", ist sein Aufruf an die eigenen Leute.