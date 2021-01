Von Marion Gottlob

Heidelberg. Wenn Eltern sich trennen, ist das für Kinder immer schwierig. Wenn die Kinder sich mit ihrem getrennt lebenden Elternteil nicht in einer Wohnung treffen können, ist es noch viel schwieriger. Aber genau das kommt vor – sei es, weil Vater oder Mutter in einer anderen Stadt leben oder weil es so viel Streit gab, dass das von einem der beiden nicht gewünscht wird. Für solche Fälle gibt es die "Insel" der Heidelberger Bürgerstiftung unter der Verwaltung des Luise-Scheppler-Heims.

Ulrich Böhringer-Schmidtke, Leiter des Scheppler-Heimes, und Anja Fuchs-Eichner vom Kinderschutzbund sind sich einig: "Wir wollen alles tun, um diese Angebote auch in Corona-Zeiten für die Kinder aufrechtzuerhalten." Schon in Nicht-Corona-Zeiten war dieser Ort der Begegnung wichtig: Einige Väter waren schon früher regelrecht verzweifelt, denn das stundenlange Flanieren mit Kindern durch die Stadt war nicht das, was sie sich von einem Zusammensein wünschten. In Corona-Zeiten ist alles noch viel schlimmer. Der Zoo, Museen, Cafés, Geschäfte – alles hat geschlossen. Und es gibt kaum Orte zum Aufwärmen oder zum Schutz vor Regen und Schnee.

"Die kindgerechte Wohnung ist auch anders als ein Hotel", betont Ulrich Böhringer-Schmidtke. Sie entstand auf Initiative der Heidelberger Bürgerstiftung mit einer Spende von Gerhard Kammerer und ist in Baden-Württemberg und vermutlich sogar in Deutschland einmalig. In der Wohnung ist ein normales Leben mit Einkauf, Kochen und Spielen möglich.

Hintergrund > Laut Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz ändert die Corona-Krise nichts daran, dass minderjährige Kinder auf ihre Eltern angewiesen sind, um eine Persönlichkeit zu entwickeln. Der Umgang mit jedem Elternteil gehöre in der Regel zum Wohl des [+] Lesen Sie mehr > Laut Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz ändert die Corona-Krise nichts daran, dass minderjährige Kinder auf ihre Eltern angewiesen sind, um eine Persönlichkeit zu entwickeln. Der Umgang mit jedem Elternteil gehöre in der Regel zum Wohl des Kindes. > Die Empfehlung, soziale Kontakte möglichst zu vermeiden, meint nicht die Kernfamilie, auch wenn die Eltern in zwei getrennten Haushalten leben. > Gibt es eine Umgangsregelung oder eine gerichtliche Entscheidung, gilt sie trotz Coronakrise weiter. > Erlaubt sind Treffen von Angehörigen eines Haushalts und einer weiteren Person eines anderen Haushalts. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. > Infos über alle Regelungen gibt es unter www.bmjv.de und www.baden-wuerttemberg.de. mio

Ein Vater verbringt hier beispielsweise ganze Wochenenden mit seinen Kindern im Alter von zwei, drei und fünf Jahren. "Die Kinder freuen sich, der Vater kann ihre Entwicklung miterleben", so Böhringer-Schmidtke. Ein anderer Vater trifft seine frühere Partnerin in der Wohnung und lernt auf neutralem Boden den neun Monate alten Säugling kennen. Ein Mädchen wiederum will den Vater nicht im Hotel treffen, aber in der Wohnung fühlt sie sich wohl. Die Nutzung der Wohnung ist kostenlos.

Auch der "Begleitete Umgang" kann in der Corona-Krise fortgeführt werden. Der Begriff umschreibt, dass Kinder den getrennt lebenden Elternteil nicht alleine, sondern nur mit einer Begleitperson treffen dürfen – fast immer auf Anordnung eines Gerichts oder durch Vermittlung des Jugendamtes, seltener auf Bitte eines Elternteils. Einen begleiteten Umgang braucht es unter anderem, wenn die Partnerschaft der Eltern durch Alkohol- oder Drogenprobleme belastet war oder wenn es zu viel Streit und sogar zu Gewalt gegen den Partner oder die Kinder kam.

Wenn sich Eltern beim Kinderschutzbund melden, gibt es ein Erstgespräch. Die Kinder lernen bei einem weiteren Termin den Umgangsraum und die Begleiterin kennen. Bei den folgenden Treffen mit dem Elternteil ist die Begleiterin in eben diesem Umgangsraum oder in einem Nebenraum, zu dem eine Tür geöffnet bleibt. In Corona-Zeiten tragen Erwachsene und Kinder über sechs Jahre beim Betreten des Kinderschutzbundes den Mund-Nasen-Schutz. Im Umgangsraum dürfen die Masken abgesetzt werden, sofern der Abstand zur Begleiterin eingehalten werden kann.

Am wichtigsten sei dabei immer das Wohl des Kindes. "Wir fragen die Kinder, wie es ihnen geht. Einige Kinder freuen sich auf die Treffen mit dem Elternteil, andere sind vorsichtig. Die Kinder dürfen ,Nein’ sagen, wenn sie das Treffen beenden möchten." Möglich werden diese Treffen durch das Engagement der acht ehrenamtlichen Begleiterinnen, die auch in Corona-Zeiten ihr Engagement fortsetzen, so Fuchs-Eichner.

Info: Mehr Infos gibt es online unter www.inselheidelberg.de, per E-Mail an info@insel-heidelberg.de oder unter Telefon 06221 / 64670.