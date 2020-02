Von Micha Hörnle

Heidelberg. Der Umstand, dass Artur Solowiej mit seinen beiden Hunden Lieschen und Milou Gassi gehen musste, rettete einer Frau das Leben. Denn der 34-Jährige, der am Neckarmünzplatz in der Altstadt wohnt, war an jenem Dienstag, 14. Januar, am Abend mit den beiden Hunden am Neckar unterwegs, als er Hilfeschreie vom Neuenheimer Neckarufer hörte. An der Alten Brücke drückte Solowiej einem Passanten die Leinen seiner Hunde in die Hand und sprintete über die Brücke, rannte die Treppen zum Ufer herunter, wo bereits ein paar Leute standen. Ungefähr 20 Meter von ihm entfernt trieb eine Frau im Wasser.

Solowiej zog sich bis auf seine Jeans aus, stieg ins Wasser, packte die Frau und zog sie aus dem Fluss, wobei ihm drei Passanten halfen. Solowiej war übrigens der einzige, der ins Wasser ging, um der Frau zu helfen. Kein Wunder, denn der Neckar ist in dieser Jahreszeit sechs Grad kalt. "Ich hatte schon Respekt davor, ins Wasser zu steigen", gibt der Altstädter zu, "und im Wasser habe ich mich langsam zu der Frau vorgetastet."

Hintergrund Tipps für Lebensretter > 112 wählen: Bevor man ins Wasser geht, unbedingt den Notruf wählen und den Standort angeben. Dann wissen die Rettungskräfte, wo sie suchen müssen. Außerdem wird gerade bei Personenunfällen im Fluss eine [+] Lesen Sie mehr Tipps für Lebensretter > 112 wählen: Bevor man ins Wasser geht, unbedingt den Notruf wählen und den Standort angeben. Dann wissen die Rettungskräfte, wo sie suchen müssen. Außerdem wird gerade bei Personenunfällen im Fluss eine Rettungskette mit Krankenwagen und Bergungsbooten in Gang gesetzt. Wichtig: Mit möglichst wenig Kleidung in den Fluss steigen, Schuhe ausziehen! > Eigensicherung ernst nehmen: Der Retter sollte sich möglichst wenig selbst gefährden. Er sollte versuchen, sich der Person im Fluss langsam zu nähern und beruhigend auf sie einzureden. Am besten gegen die Strömung schwimmen. > Das Bergen: Die zu rettende Person von hinten unterhaken und an den Schultern in Richtung Ufer ziehen – damit die sich nicht an den Retter klammert und ihn dadurch nach unten zieht. Möglichst die Fahrrinne der Schiffe vermeiden, denn die meisten Schiffskapitäne können gar nicht sehen, was sich direkt vor ihrem Bug abspielt. > Am Ufer: Zuerst sollte man überprüfen, ob die Person ansprechbar ist – und sie auf jeden Fall zudecken. Dazu kann man auch Autos anhalten, in deren Verbandskasten gibt es eine wärmende Rettungsdecke. > Wiederbelebung: Atmung der geretteten Person überprüfen. Bei der Wiederbelebung (30 mal Herzdruckmassage, zweimal Beatmen) sollte man sich unbedingt Hilfe holen, denn nach maximal zwei Minuten sollte man abgelöst werden. So lange wiederbeleben, bis der Notarzt eintrifft. hö

[-] Weniger anzeigen

Was aus der Frau wurde – immerhin war sie am Ufer noch ansprechbar – und weswegen sie in den Neckar ging, weiß niemand, auch Peter Kocks und Sebastian Kurras von der DLRG nicht: "Wenn der Rettungsdienst die aus dem Neckar geborgene Person übernimmt, sind wir aus dem Spiel", erklärt Kurras. Eine offizielle Statistik, wie oft im Jahr die DLRG Menschen aus dem Neckar holen muss, gibt es nicht, aber Kocks schätzt "fünf bis zehn".

Die RNZ hat die beiden DLRG-ler und Lebensretter Solowiej zusammengebracht – auch damit der erfährt, was er hätte besser machen können. Zu seiner großen Beruhigung erfährt er von Peter Kocks: "Sie haben instinktiv fast alles richtig gemacht." Und er nimmt allen potenziellen Rettern die Furcht vor dem Fluss: "Der Neckar ist kein optimaler Badefluss, aber die braune Farbe ist eher eine optische Sache – keinesfalls gefährlich.

Er ist auch nicht besonders tief – in der Fahrrinne sind es maximal 2,80 Meter –, und somit gibt es auch wenig Unterströmung. Es ist nur verboten, an Schleusen, Kraftwerken und Brücken zu schwimmen." Das wiederum tut Solowiej durchaus, manchmal steigt er im Sommer unweit von der Karlstorschleuse in den Fluss – oft auch mit seinen Hunden. Ansonsten ist er viel mit seinem Kanu unterwegs, er ist also – wie es sich für einen Altstädter gehört – ein Kind des Neckars.

Bei einem Einsatz wie vor sechs Wochen wird eine Rettungskette in Gang gesetzt, die auch Solowiej Respekt abnötigt: Aber es sind nicht nur jede Menge Polizei, Rettungswagen und Feuerwehr am Ufer, im Sportboothafen in Bergheim liegen ein Boot der Berufsfeuerwehr und je zwei von DLRG und THW, die dann auf dem Neckar die knapp vier Kilometer zwischen Karlstorschleuse und Wieblinger Wehrsteg zur Bergung eingesetzt werden.

Von der Frau hat auch ihr Retter nichts mehr gehört: "Sie wirkte erschöpft, und es schien ihr alles unangenehm zu sein. Ich habe nicht weiter mit ihr gesprochen." Da sich nun andere Passanten der Frau angenommen hatten, sprintete er in nasser Kleidung über die Alte Brücke zu seinen beiden Hunden zurück und ging heim. Er bekam nur noch einmal Besuch von der Polizei und wurde nach Details seiner Rettungsaktion befragt.

Auch wenn er es jederzeit wieder machen würde: Direkt nach seinem Einsatz erwischte Solowiej eine so heftige wie hartnäckige Erkältung. DLRG-Urgestein Peter Kocks hat für den jungen Mann allerdings jede Menge lobende Worte parat: "Solche Menschen wie Sie wünschen wir uns."

Und wenn die Anerkennung von Stadt und Polizei noch auf sich warten lässt, will Kocks dem Retter die DLRG-Wache auf der Neuenheimer Neckarwiese zeigen – und eine Bootsfahrt auf dem Fluss spendieren.