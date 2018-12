Heidelberg. (tt) Wem bislang die Zeit gefehlt hat, alle Weihnachtsgeschenke zu besorgen, dem bieten die Heidelberger Einzelhändler am nächsten Samstag, 15. Dezember, einen ganz besonderen Service an: Dann nämlich öffnen auf Initiative des Citymarketingvereins Pro Heidelberg bei der Einkaufs-Nacht viele Geschäfte in der Altstadt bis 22 Uhr. Die Buden des Weihnachtsmarktes haben an diesem Abend sogar bis 23 Uhr geöffnet, damit man nach dem Einkaufsbummel noch in Ruhe über die Plätze schlendern und einen Glühwein trinken oder eine Bratwurst essen kann.

Nach den eher durchwachsenen Umsätzen des letzten Wochenendes - offenbar waren wegen des schlechten Wetters viele Kunden zu Hause geblieben - hoffen die Einzelhändler nun auf das dritte Adventswochenende. "Die Vorweihnachtszeit ist ja der Schlussspurt im Handel und es gibt viel zu tun. Deshalb freuen wir uns sehr, dass sich so viele Händler an der Einkaufsnacht beteiligen", sagt Nikolina Visevic, Geschäftsstellenleiterin von Pro Heidelberg. Mit Rabattaktionen, Verköstigungen und speziellen Angeboten wollen sie den Kunden das Einkaufserlebnis versüßen.

So findet zum Beispiel in der Galeria Kaufhof am Bismarckplatz eine Bierverkostung statt, im Darmstädter Hof Centrum, Hauptstraße 1, sorgt der Soul-Sänger Charles Johnson von 16 bis 20 Uhr für musikalische Unterhaltung. Und in der Buchhandlung "Schmitt und Hahn", Hauptstraße 8, signiert Claudia Schmidt zwischen 12 und 14 Uhr ihr Buch "Mörderischer Jakobsweg". Besonders viele Programmpunkte hat das Modehaus Henschel, Hauptstraße 39-43, organisiert. Dort steht der Abend zwischen 17 und 22 Uhr unter dem Motto "Gentlemen’s Night" und bietet viele interessante Aktionen für Männer - und natürlich auch für Frauen. Im erst kürzlich wieder eröffneten Modehaus kann man gegen die amtierende Weltmeisterin im Tischfußball, Lilly Andres, antreten, sich beim Torwandschießen mit Spielern des SV Sandhausen messen oder in einem Rennsimulator Platz nehmen. Bei "Bofinger men", Sofienstraße 15, sorgt ein Barbier bei angesagter Musik für eine gründliche Rasur oder einen neuen Haarschnitt.

"Aber natürlich gibt es auch Programmpunkte für Frauen", weiß Visevic. Bei Bofinger, Hauptstraße 33, kümmert sich eine Visagistin ab 17 Uhr um das perfekte Abend-Make-up der Kundinnen. Und im Schmuckatelier "Perleninsel" am Universitätsplatz gibt Beraterin Stefanie Ullman Styling-Tipps zum Fest.