Heidelberg. (RNZ) Erst seit rund einem Jahr ist die neue Radachse am Adenauerplatz fertiggestellt. Jetzt muss die Asphaltdeckschicht schon wieder erneuert werden. Grund dafür ist laut der Stadtverwaltung ein Materialfehler des Asphalts. Es handelt sich demnach um den gleichen Fehler, der auch am Kreuzungsausbau Speyerer Straße / Im Mörgelgewann an der Großsporthalle aufgetreten ist. Der wurde entdeckt, weil sich die neue Deckschicht vom Untergrund ablöste. Schuld daran sind winzige Bestandteile im Asphalt, die zu viel Regenwasser aufnehmen und den Belag zum Aufplatzen bringen – das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Bei den Bauarbeiten war der Materialfehler für die Baufirma wohl nicht feststellbar. Zusätzliche Kosten entstehen der Stadt durch die Nachbesserung nicht. Anders als an der Speyerer Straße sind an der Radachse Adenauerplatz noch keine größeren Schäden an der Deckschicht aufgetreten. Trotzdem soll nun zügig nachgebessert werden, damit die Verkehrssicherheit gewährleistet bleibt.

Los geht es am heutigen Freitag, 16. April. Die Arbeiten werden fast ausschließlich an den Wochenenden durchgeführt, damit die Beeinträchtigungen gering bleiben. Einzig in der letzten Bauphase ab Anfang Mai, wenn die Baustelle in den Einmündungsbereich der Kreuzung Sofienstraße wandert, werde auch wochentags gearbeitet.

Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck sagt: "Es ist natürlich immer ärgerlich, wenn man eine frisch hergestellte Straße wieder aufreißen muss. Besonders dann, wenn wie hier am Adenauerplatz oder an der Speyerer Straße viele Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer von der Baustelle betroffen sind. Aber die Verkehrssicherheit für alle geht ganz klar vor."

Von Freitag, 16. April, bis voraussichtlich Mitte Mai ist an den Wochenenden wechselweise nur ein Fahrstreifen im Bereich der Kreuzung Friedrich-Ebert-Anlage / Sofienstraße befahrbar. Je nach Baufortschritt ist dann zunächst das Geradeausfahren in Richtung Hauptbahnhof, später das Rechtsabbiegen in die Sofienstraße oder das Linksabbiegen und Umrunden des Adenauerplatzes nicht möglich. Eine Umleitung für den Autoverkehr wird ausgeschildert. Auch der Radverkehr wird umgeleitet – über Nadlerstraße, Plöck, Kleine Plöck und Rohrbacher Straße. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.