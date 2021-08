Heidelberg. (RNZ) Zum zweiten Mal in Folge fallen auch 2021 das Brückenfest sowie der Seniorenherbst in der Altstadt aus. Das teilte die Vorsitzende des Vereins Alt-Heidelberg, Karin Werner-Jensen, jetzt mit. Diese Entscheidung sei dem Vorstand des Vereins wahrlich nicht leicht gefallen. Man habe sogar schon mit den ersten Planungen Grund begonnen – das Brückenfest sollte in kleinerem Rahmen am Karlsplatz stattfinden.

Doch die derzeit steigenden Corona-Zahlen, die damit verbundene Planungsunsicherheit sowie die erheblichen Sicherheitsauflagen, die zu erfüllen seien, machten den Plänen einen Strich durch die Rechnung. "Wir können in der derzeit völlig überfüllten Stadt und der an den Abenden aufkeimenden Gewalt nicht für genügend Abstand und die Sicherheit unserer ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen und die unserer Gäste garantieren."