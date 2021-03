Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Saisonstart ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Eigentlich hätten die "Königin Silvia" und die anderen Schiffe der Weißen Flotte am 2. April ablegen sollen – pünktlich zu den Osterferien. Doch da der Lockdown nun mindestens bis zum 18. April verlängert wurde, sitzen Geschäftsführer Karl Hofstätter und sein Team coronabedingt wieder mal auf dem Trockenen. Nun nimmt der Chefkapitän selbst das Ruder in die Hand: Am Montag will er an der Anlegestelle bei der Stadthalle ein Corona-Schnelltestzentrum eröffnen. Genauer gesagt: auf der "Alt Heidelberg".

Für die Aktion hat sich Hofstätter den hessischen Anbieter "Safe Meditec" an Bord geholt, der in Wiesbaden bereits erfolgreich ein Schnelltestzentrum betreibt. "Wir haben Kapazitäten für 500 bis 1000 Tests am Tag", sagt Hofstätter. Auf der "Alt Heidelberg" werde werktags von 9 bis 17 Uhr, am Wochenende und feiertags von 10 bis 14 Uhr getestet. Auch über Ostern sei geöffnet. Eine Online-Registrierung wird empfohlen, das Ergebnis bekommen die Getesteten dann auf ihr Handy geschickt. Über Rampen und Fahrstühle könnten auch Rollstuhlfahrer das Angebot nutzen. Und natürlich werden auch die kostenlosen Corona-Schnelltests angeboten, von denen jedem Bürger einer pro Woche zusteht.

"Wir wollten selbst etwas tun, damit vielleicht endlich mal wieder Geschäfte und Kultureinrichtungen öffnen können", sagt Hofstätter. Und natürlich hofft der Geschäftsführer auch, dass vielleicht seine "Weiße Flotte" mit dem Testzentrum nebenan bald wieder ablegen darf. Dabei spricht er sich klar für einen Modellversuch wie in Tübingen aus: "Wir brauchen eine vernünftige Teststrategie, denn sonst werden viele Existenzen vernichtet."

Von der Politik fühlt sich Hofstätter im Stich gelassen. Er hätte sich gewünscht, dass sich zum Beispiel die Landesregierung für eine Öffnung der Fahrgastschifffahrt einsetzt. Damit es wenigstens wieder so wird, wie im letzten Sommer, als die "Weiße Flotte" als Nahverkehrsmittel eingestuft wurde und im Linienverkehr von Ende Mai bis Oktober über den Neckar schippern durfte. "Auch mit der S-Bahn fahren die Leute in die Pfalz, um dort wandern zu gehen", betont Hofstätter: "Warum soll etwas Ähnliches für uns nicht möglich sein?" Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, das sei auf einem Schiff gar kein Problem. Daher will die Stadt wenigstens über Ostern den Einsatz der "Liselotte" im Stadtgebiet erlauben.

Hofstätter ärgert sich auch über andere Ungleichbehandlungen: In Bayern durfte die Fahrgastschifffahrt zum Beispiel schon am 21. März wieder ablegen. "Solche Dinge sind eine Zumutung für jeden klar denkenden Menschen." Die Konsequenz: Normalerweise beschäftigt Hofstätter während der Saison 100 Personen, aktuell arbeitet er mit seiner Winter-Besetzung, also rund 30 Kräften. Mithilfe der Überbrückungshilfen und Kurzarbeit konnte sich die "Weiße Flotte" zwar finanziell über Wasser halten. Im Jahr 2020 habe er aber nur ein Drittel des Vorjahresumsatzes gehabt, die Reserven seien aufgebraucht, sagt Hofstätter. Das Schlimmste sei aber, dass man momentan so gar keine Perspektive habe.

Info: Über www.schnelltest-service.de können Termine gebucht werden.