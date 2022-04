„Die Frage ist: Was muss passieren, damit man nie wieder trinkt?“ Darsteller Lothar Clade kennt die Gefühle alkoholkranker Menschen. Aus Erfahrung weiß er auch, dass es für einen Neustart Hilfe von anderen braucht. Foto: Kreutzer

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Kein therapeutisches Lehrstück, sondern eine fesselnde Geschichte ist das Theaterstück "Morgen höre ich auf!", das im Rahmen der Aktionswoche Alkohol (14. bis 22. Mai) im Café Leitstelle in Heidelberg gezeigt wird. Es gibt jeweils Platz für 40 Personen, aber das Thema könnte weitere Kreise ziehen. Eva Leichman, Kommunale Suchtbeauftragte im Amt für Soziales und Senioren, hofft, dass dem Anschub der Stadt andere Multiplikatoren folgen werden – Einrichtungen oder Firmen, die das vom Bühnenbild her unaufwendige, wirksame Ein-Mann- Stück zum Thema Sucht in ihren Räumen zeigen wollen. Darsteller Lothar Clade sagt, worum es geht.

Herr Clade, das Theaterstück, in dem Sie spielen, ist das Psychogramm eines Trinkers. Wie stellt man den verzweifelten Kampf gegen die Sucht dar?

Es sind im Prinzip Erfahrungswerte, da ich selbst Alkoholiker bin und es ähnlich erlebt habe. Man muss sich an die Gefühle, die man hatte, erinnern. Wenn man keinen Bezug zum Thema hat, kann man das schauspielerisch darstellen, aber vielleicht nicht so gut vermitteln.

Autor Eddie Cornwell beschreibt seine eigene Geschichte in diesem Ein-Mann-Stück. Ist es auch Ihre Geschichte?

Man kann davon ausgehen, dass alle Alkoholiker es so oder ähnlich erlebt haben. Jeder hat seinen eigenen Part, und das Stück legt offen, was man als Betroffener so durchmacht.

Wann wussten Sie, dass Sie es geschafft haben, vom Alkohol loszukommen?

Eigentlich muss man sein ganzes Leben lang aufmerksam sein. Es ist eine Krankheit, die man nur zum Stillstand bringen kann. Der man nur entgegenwirken kann, indem man keinen Alkohol zu sich nimmt, weder beim Essen noch beim Trinken. Wann hatte ich es geschafft? Ich bin seit mehr als 22 Jahren trocken und werde es nach heutigem Stand bis zum Lebensende bleiben. Die Frage ist: Was muss passieren, damit man wieder trinkt? Bei vielen finden da immer noch innere Kämpfe statt.

Was wollen Sie Ihren Zuschauern mit dem Stück nahebringen?

Es gibt unterschiedliche Zuschauer. Betroffene, die schon trocken sind, die innerlich gestärkt werden. Leute, die vielleicht noch trinken, die sehen können: Es geht mir genauso wie im Schauspiel. Es geht darum, ein Gespür zu entwickeln für den Menschen, der den ganzen Tag trinkt, weil ihn die Sucht dazu zwingt. "Hör einfach auf zu trinken" – damit ist es nicht getan. Man braucht Hilfe und Unterstützung. Ganz allein wird man es nur schwerlich schaffen.

Sie sind im Kreuzbund aktiv, in der Selbsthilfe für Suchtkranke. Warum machen Sie das?

Als ich angefangen habe, trocken zu werden, habe ich Hilfe von anderen gebraucht und gemerkt, dass es mir guttut. Ich sagte mir, bei diesen Menschen bleibe ich. Und gleichzeitig will ich anderen weiterhelfen und einen Weg zeigen, dass man auch ein schönes Leben haben kann, ohne Alkohol zu trinken.

Seinen eigenen täglichen Alkoholkonsum zu betrachten, sei ein spannendes Thema, meint der Regisseur Ihres Stückes, Uwe von Grumbkow. Ab wann wird es riskant?

Das ist die Frage, die kein Mensch beantworten kann. Das ist nicht an der Menge festzumachen. Wenn wir den Alkohol einsetzen, um irgendwas zu erreichen, etwa, um gelöster zu werden vor einem schwierigen Gespräch mit dem Chef, dann wird es gefährlich. Irgendwann trinkt man zu jeder Gelegenheit, nutzt den Alkohol als Hilfestellung, und plötzlich geht es nicht mehr ohne. Ob man stark abhängig ist, zeigt sich erst, wenn man den Alkohol weglässt. Dann kann man erkennen, ob man ein Problem damit hat.

Wo kann man Sie sonst noch auf der Bühne sehen? Sie haben ja noch einen zeitaufwendigen Beruf als Objektleiter in der Bauindustrie.

Momentan nirgendwo mehr. Die Gras-Ellenbacher Heimatbühne, bei der ich gespielt habe, hat mit der Corona-Pandemie ihre Arbeit eingestellt. Ich weiß auch nicht, ob ich wieder beginnen werde. Die Leidenschaft für das Theater war schon groß, ich spiele seit 1981 als Laiendarsteller. Aber ich habe auch andere Hobbys wie etwa das Bogenschießen. Allerdings: Das Ein-Mann-Stück "Morgen höre ich auf!" zu spielen, war immer ein Herzenswunsch von mir. Ich habe es gesehen, als ich selbst in Therapie war. Das ist kein Boulevardstück. Da geht es richtig ums Leben und darum, was alles daraus entstehen kann.

Info: "Morgen höre ich auf!", Theaterprojekt zur Aktionswoche Alkohol, Premiere am 14. Mai, 18 Uhr, Café Leitstelle, Dezernat 16. Weitere Termine: 15., 17., 18. Mai, jeweils 18 Uhr. Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich: www.heidelberg.de/suchthilfe.