Von Birgit Sommer

Heidelberg. Was kommt nach Corona? Wird sich die Wirtschaftswelt ändern? Auch die Gesellschaft? Und wer soll bezahlen, was die Staaten jetzt zur Eindämmung der Krise beschließen? Drei Heidelberger Wissenschaftler blickten bei der Veranstaltung "Marsilius kontrovers" in die Zukunft, rund 300 Interessierte schalteten sich im Internet über die Seite des Marsilius-Kollegs der Universität dazu und stellten viele Fragen.

"Es wird nicht die letzte Pandemie sein, mit der wir umgehen müssen", erklärte der Virologe Prof. Hans-Georg Kräusslich und plädierte dafür, Strategien einzuüben und nicht jede Veränderung des Alltags als bedrohlich zu betrachten. Dass sich der Mensch, der sich schon jetzt in die Vor-Corona-Zeit zurücksehnt, selbst groß ändern wird, glaubt er nicht. Auch nicht an einen anderen Umgang mit Tieren, wie er nun gefordert wird: "In kurzer Zeit wird der Wunsch nach billigem Fleisch wieder da sein." Nach der riesigen Aufregung um die Rinderkrankheit BSE in den 90er Jahren liege der Rindfleischkonsum heute höher denn je. Immerhin glaubt Kräusslich, dass es einen Impfstoff gegen das neuartige Virus geben wird, für die breite Bevölkerung allerdings nicht vor Mitte oder Ende 2021.

Die historische Perspektive auf das Jahr 2020 lieferte der Mittelalter-Experte Prof. Bernd Schneidmüller. "Ich bin vorsichtig, ob man aus der Geschichte etwas lernen kann", unterstrich er sogleich. Auch im 14. Jahrhundert, als die Pest fast jeden dritten Europäer dahinraffte, kursierten wie heute Verschwörungstheorien, erklärte er; die Juden seien damals der Brunnenvergiftung bezichtigt worden. In den Augen des Historikers sind Krisen aber auch Motoren der Innovation: "Wir werden unser Verhältnis zu Natur und Tieren neu überdenken müssen." Schneidmüller glaubt, dass sich die Verhaltensmuster der Gesellschaft nun ändern werden. Im Mittelalter folgte der gesundheitlichen Katastrophe jedenfalls ungezügelte Lebenslust, nach dem Ersten Weltkrieg und der Spanischen Grippe kam die konsumorientierte Weimarer Republik.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Christina Gathmann, die auch im Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums sitzt, konstatierte, dass die Politik in der Krise tatsächlich gestalten konnte und an Einfluss gewann. "Der Staat war extrem handlungsfähig. Aber alles ist endlich." Allerdings sei die europäische Ebene dabei zu kurz gekommen: "Die Krise wurde national gemanagt. Durch die Grenzschließung hat man viel Kapital verbrannt." Die Aufgabe jetzt sei, Europa krisenfest machen.

In zwei Jahren, so vermutete sie, befinde sich Deutschland noch nicht wieder auf dem gleichen wirtschaftlichen Stand wie vor der Pandemie: Konsumenten zögerten, Firmen warteten ab und in vielen Ländern, mit denen Deutschland verflochten sei, werde die Erholung nur langsam erfolgen. Für den kulturellen Sektor sah Christina Gathmann noch lange schwarz. Ihr Fazit mit Blick auf das Gesundheitssystem, die technologische Abhängigkeit von anderen Ländern, die Fleischindustrie: "Wir müssen klar sagen, dass es teurer wird."

Sie zeigte auch auf die volkswirtschaftlichen Schwächen, die schon vor der Coronakrise deutlich geworden waren und der Lösung harren: Lieferketten, die besonders bei kritischen Gütern wie Medikamenten zu spezialisiert aufgebaut sind, Abhängigkeiten von digitalen Technologien, deren Plattformen in anderen Ländern, etwa den USA, angesiedelt sind, Arbeitskräftemangel in Pflege, Schule und Kinderbetreuung, unzureichende Digitalisierung in der Verwaltung, mangelhafte Infrastruktur. Speziell in Sachen Klimaschutz und Digitalisierung sieht Prof. Gathmann in den nächsten zehn bis 20 Jahren Transformationsprozesse in großem Stil auf die Bevölkerung zukommen.