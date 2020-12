Heidelberg. (pol/mün) Ein 53 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochvormittag für etliche Unfälle und eine Verfolgungsfahrt in der Weststadt gesorgt.

Zuerst kam es beim Adenauerplatz zu einem Zusammenstoß mit einem Polizeiauto. Daraufhin gab der Mann Gas und raste durch die Bahnhofstraße. Dort gefährdete er einen Radfahrer, der deswegen stürzte. Mittlerweile wurde er von zwei Streifenwagen verfolgt.

Auf seinem Weg durch die Bahnhofstraße in Richtung Römerkreis kollidierte der Audi-Fahrer noch mit zwei weiteren Autos. Am Römerkreis endete die Verfolgungsfahrt an einer Straßenbahn, mit der er kollidierte. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt, so ein Polizeisprecher, weitere Opfer der Fahrt des Mannes werden derzeit noch ermittelt.

Weitere Informationen folgen.