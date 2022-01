Der damals 104-jährige Kurt Baust auf seinem Klappstuhl in der Pfaffengasse, dahinter sein Sohn Peter Baust. Dass der Ordnungsdienst dem Senior im Sommer verbieten will, hier zu sitzen, löst eine Welle der Solidarität für den Heidelberger aus. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Ein Senior, sein Klappstuhl, der Kommunale Ordnungsdienst und ein absurdes Verbot – der Heidelberger Klappstuhl-Krach sorgt im Juli bundesweit für Schlagzeilen. Anwohner der Pfaffengasse hatten sich bei der RNZ gemeldet, nachdem Mitarbeiter des Ordnungsdiensts der Stadt gleich mehrfach bei ihnen vorbeigeschaut und den Herrschaften verboten hatte, an lauen Sommerabenden mit ihren Stühlen auf der Gasse zu sitzen. Nun handelt es sich bei den Betroffenen keineswegs um grölendes Partyvolk, sondern lediglich um ein Seniorengrüppchen, das gern mal ein Schlückchen Wein gemeinsam trinkt.

Und auch Kurt Baus, damals 104 Jahre alt, ist vom Klappstuhlsitzverbot betroffen. Dass der rüstige Senior schon seit Jahrzehnten vor seinem Haus in der Pfaffengasse sitzt, seine Frau schon kurz nach dem Krieg hier Kartoffeln geschält und sich noch nie irgendjemand daran gestört hat, ließ den KOD völlig kalt. Man wolle ein "Biergartenchaos verhindern", hieß es vonseiten der Stadt als Begründung für die rigide Regel. Außerdem müssten Rettungswege frei bleiben. Dass Bausts Stuhl mitnichten Rettungsfahrzeuge blockierte, überzeugte den KOD dabei auch nicht.

Nach der Veröffentlichung in der RNZ zieht prompt ein Sturm der Entrüstung auf, der sich gegen Stadt und Ordnungsdienst richtet, durchs Internet – und eine Welle der Solidarität für den 104-jährigen Kurt Baust. 116.000 Mal wird der RNZ-Artikel online gelesen. Hunderte Menschen kommentieren und teilen den Text in den Sozialen Netzwerken. In der RNZ-Redaktion steht das Telefon nicht mehr still, zahlreiche Zeitungen und Fernsehsender melden sich und wollen ebenfalls über den Klappstuhl-Krach berichten. Bei der Familie Baust stehen Kamerateams vorm Haus, selbst Medien aus dem Ausland berichten.

Eine Online-Petition wird gestartet, fast 10.000 Unterschriften kommen zusammen – und die Stadt rudert zurück. Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) weist den Ordnungsdienst an, nur noch "bei Vorliegen von Gefahr in Verzug – unter anderem bei blockierten Rettungswegen – einzuschreiten". Baust darf also wieder seinen Lieblingsplatz einnehmen. Die Familie dankt es der Stadt von Herzen und hisst dazu extra eine Fahne am Haus – und in der Pfaffengasse kehrt wieder Frieden ein.