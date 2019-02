Ob bleiche Untote oder schicke Blutsauger: Beim "Ball der Vampire" kommt keiner ohne Verkleidung. Rund 2000 Menschen werden am 2. März wieder bis spät in die Nacht in der Stadthalle feiern. Danach muss der Kultball allerdings erst einmal umziehen. Archivfoto: Kresin

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Jochen Flamme ist wehmütig: "Vielleicht ist der 45. Ball der Vampire in der Stadthalle auch der letzte dort." Denn in den nächsten Jahren wird das prachtvolle Gebäude umgebaut - und ob der heute 78-jährige Veranstalter in zwei oder drei Jahren noch die Kraft hat, die Riesenfeier zu organisieren, weiß er selbst nicht. Aber erst einmal soll es auf jeden Fall weitergehen - in einer anderen Stadt: "Es gibt drei Optionen: den Rosengarten oder das Capitol in Mannheim - oder in Wiesloch das Palatin."

Beim vorerst letzten Heidelberger "Ball der Vampire" am Samstag, 2. März, ab 20.30 Uhr, spielen fünf Bands: The Wright Thing, die Ingrid Schwarz Band, die Alien Brainsuckers, Silhouette Dream und die Art Donuts. Zudem legt in der Vampir-Disco Djane Simoné auf. Das Besondere an der Feier ist ihre einzigartige Atmosphäre: Die ganze Stadthalle ist dann voller Untoter, Zombies, Vampire, Mumien und anderen schrecklichen Gestalten. Und wer beim Schminken nicht so versiert ist, lässt sich einfach vor Ort helfen: Professionelle Maskenbildnerinnen bieten in der Stadthalle ihre Dienste an. Wen der Hunger packt, der greift zur "vampirischen Currywurst".

Premiere hatte der Ball 1974. Die Idee dazu hatte Flamme, nachdem er den Roman-Polanski-Film "Tanz der Vampire" gesehen hatte. Rund 2000 Menschen kommen jedes Jahr. Früher, als die Sicherheitsvorkehrungen noch nicht so streng waren, waren es sogar über 3000. Und sie kommen von weit her. Gerade erst hat sich ein Mann aus den USA bei der Stadthalle gemeldet: Er sei 1978 beim "Ball der Vampire" gewesen - ob es den noch gebe? Dann buchte er gleich zwei Karten für sich und seine Frau.

Info: Karten für 39 Euro gibt’s bei RNZ-Geschäftsstellen, anderen Vorverkaufsstellen und bei www.reservix.de.