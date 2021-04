„Abrüsten statt Aufrüsten! Fluchtursachen beseitigen! Kriege beenden“, steht auf dem Plakat des Ostermarschs, der am Karsamstag durch Heidelberg führte. Hier sind die Demonstranten gerade auf dem Weg über die Theodor-Heuss-Brücke zur Neckarwiese. Foto: Rothe

Von Helen Moayer Toroghy

Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen, Klimawandel aufhalten, Rassismus und Fluchtursachen bekämpfen – das waren die Kernthemen des Ostermarsches am Karsamstag durch Heidelberg. Unter dem Motto "Abrüsten! Für den Frieden, für das Klima, für die Menschen!" liefen rund 150 Menschen vom Park neben der Stadtbücherei bis zur Neckarwiese – die meisten stets mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz.

"Wir demonstrieren heute auch gegen die Erhöhung des deutschen Militärhaushalts: Kein Geld für Waffen und Militär, sondern für Bildung, Gesundheit und ein solidarisches Sozialsystem", forderte Joachim Guilliard vom Friedensbündnis bei seiner Eröffnungsrede zum Start der Kundgebung in der Schwanenteichanlage.

Die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen waren für viele Teilnehmer Grund zur Sorge – ob steigende Militärausgaben der Nato, zusammengesparte Gesundheitssysteme oder der weltweite Ressourcenverbrauch. "Gegenwärtig gewinnen die Destruktivkräfte die Oberhand", sagte Jörg Götz-Hege, Landessprecher des Deutschen Gewerkschaftsbunds. "Ob nun in Fragen der Energie, der Ökologie, der sozialen Gerechtigkeit oder der Aufrüstung: Die Ampel droht auf Rot zu springen!" Die Pandemie, so Götz-Hege, verstärke diese Probleme zusätzlich. Umso wichtiger sei es, jetzt zu handeln.

Thema der Demo war auch der Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion vor knapp 80 Jahren. Die Demonstranten sehen eine geschichtliche Verantwortung zur Entspannungspolitik gegenüber Russland: "Die politische Russlandfeindlichkeit ist für mich unverständlich vor diesem Hintergrund", sagte etwa Teilnehmer Hans-Georg Beuter aus Heidelberg.

„Eure Sicherheit macht uns Angst“, hat ein Teilnehmer auf ein Bettlaken geschrieben. Foto: Rothe

Vor der Deutschen Bank am Adenauerplatz machte die Demo für eine Zwischenkundgebung Halt: "Der militärisch-industrielle Komplex der EU erstarkt, während Sozialpolitik, Klimapolitik und eine humane Flüchtlingspolitik auf der Strecke bleiben ", sagte Renate Wanie vom Friedensratschlag – und machte auf die Rüstungspolitik der Europäischen Union aufmerksam. Nicht bloß global, sondern auch auf lokaler Ebene sei es an der Zeit zu handeln. "Wir fordern, dass die Universität ausschließlich zu nicht militärischen Zwecken forscht", sagte Felix Diener vom Studierendenverband der Partei "Die Linke" und sprach damit für den Arbeitskreis "Zivilklausel" des Studierendenrats.

Auch die Diskussion um den Standort des Landesankunftszenrums für Geflüchtete und der am Sonntag anstehende Bürgerentscheid dazu wurden thematisiert. Die Wolfsgärten als Standort, so Vera Glitscher-Bailey vom Antikriegsforum, erschwerten nicht nur ein Miteinander der Menschen, das Gewann sei auch noch ein Wasserschutzgebiet mit fruchtbaren Böden. "Auf der einen Seite spricht der Bürgermeister den Klimanotstand aus und gleichzeitig will man eine solche Fläche versiegeln", kritisierte sie.

Der Marsch endete auf der Neckarwiese mit Rap-Musik – die Musik aus den großen Boxen regte einige Teilnehmer zum Tanzen an. Neben dem Heidelberger Friedensbündnis hatten in diesem Jahr viele weitere Organisationen mit zum Ostermarsch aufgerufen – darunter die Seebrücke Heidelberg, der Deutsche Gewerkschaftsbund Heidelberg Rhein-Neckar, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rhein-Neckar Heidelberg, Pax Christi Heidelberg und Fridays for Future Heidelberg.