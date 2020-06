Heidelberg. (dns) Auf einer Baustelle in der Heidelberger Bahnstadt ist es zu einem größeren Ausbruch des Coronavirus gekommen: Wie Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag mitteilte, wurde das Virus bei 13 Bauarbeitern festgestellt. Demnach lebten die nun Erkrankten auch alle in Containern direkt an der Baustelle: "Das ist natürlich eine Situation, die ideal ist für eine Verbreitung des Virus", erklärte Würzner: Die Wohnbedingungen dort seien beengt gewesen, außerdem hätten sich die Menschen die sanitären Einrichtungen geteilt.

Man habe jedoch gemeinsam mit dem Gesundheitsamt die Patienten identifiziert und isoliert, betonte das Stadtoberhaupt. Laut Verwaltung bestand der Bautrupp aus Osteuropa aus insgesamt 65 Mitarbeitern. Neben den Erkrankten wurden 44 weitere Personen als Kontaktpersonen ausgemacht. Diese wurden ebenfalls in Quarantäne geschickt und werden auf das Virus getestet. Ob sich die Menschen in Heidelberg infizierten, ist bislang noch unklar: "Zu Hintergründen der Ansteckung sind uns keine Details bekannt", erklärt ein Sprecher der Stadtverwaltung. Jedoch seien die Betroffenen kaum in der Stadt unterwegs gewesen, sondern hätten ihre Zeit fast komplett auf der Baustelle und in den Wohncontainern verbracht.

Durch diese 13 neuen Infizierten ist die Zahl der aktiven Fälle in Heidelberg am Wochenende wieder auf 14 gestiegen. Aktuell befinden sich insgesamt 99 Menschen in Heidelberg in Isolation.

Update: Montag, 15. Juni 2020, 16.13 Uhr