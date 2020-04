Autos haben in der leeren Mittermaierstraße gerade jede Menge Platz, während sich Rollstuhlfahrer, Fußgänger und Radler aneinander vorbeiquetschen müssen. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (hob) Der Vorschlag der Grünen-Gemeinderatsfraktion, ganze Fahrstreifen mehrspuriger Straßen für den Radverkehr zu öffnen, stößt bei den Verantwortlichen der Stadtverwaltung auf ein geteiltes Echo. "Grundsätzlich möchte die Stadt den Rad- und Fußverkehr nicht nur kurzzeitig, sondern langfristig und nachhaltig fördern", teilte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage mit.

Dabei sei es durchaus auch eine Möglichkeit, Flächen, die bisher für Autos und Lastwagen vorgesehen sind, für Radfahrer zu nutzen. Dies könne aber nur auf einzelnen Straßenabschnitten umgesetzt werden. Einen flächendeckenden Modellversuch lehnt die Stadt ab.

Die Stadtsprecherin verweist auf bestehende Planungen. So sei in der Friedrich-Ebert-Anlage – in Fahrtrichtung Adenauerplatz zwischen der Schießtorstraße und der Sandgasse – vorgesehen, einen Fahrstreifen für Radler zu markieren. "Die Umsetzung war ursprünglich für den Sommer 2020 vorgesehen. Eine raschere Umsetzung mit provisorischen Markierungen wird geprüft."

Ähnliches sei auch in der Kurfürsten-Anlage möglich – und zwar in Fahrtrichtung Innenstadt zwischen der Kaiserstraße und dem Römerkreis und in der Gegenrichtung zwischen Römerkreis und Hauptbahnhof. "Hier ist es durch die geringe Verkehrsbelastung möglich, einen Fahrstreifen für die Autofahrer wegzunehmen." Das Vorgehen müsse aber noch mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, der Polizei und den Rettungsdiensten abgesprochen werden.

Außerdem nennt die Stadtsprecherin noch eine weitere Strecke, auf der der Radverkehr gestärkt werden soll – und zwar auf der B 37 in Richtung Neckargemünd. In Abstimmung mit dem Land sei dort für den Sommer 2020 ein wissenschaftlicher Verkehrsversuch geplant. Das heißt: Von den vier Fahrstreifen wird Radlern einer zur Verfügung gestellt.

Kurzzeitige Modellversuche wie sie die Grünen und auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) vorschlagen seien hingegen komplex und wirkten sich immer auf den gesamten Verkehr aus. In Berlin, wo "Pop-up bike lanes" ausprobiert werden, gebe es viel mehr leistungsfähige Straßen als in Heidelberg. Den Vorschlag der Interessengemeinschaft Fußverkehr (IG Fuß), mehr Mischflächen auszuweisen, auf denen Radler, Fußgänger und Autofahrer gleichberechtigt wären, lehnt die Stadt generell ab. "Es gibt verkehrsrechtlich keine Grundlage hierfür", so die Stadtsprecherin.