Heidelberg. (bms) Er ist eine legale Droge und hat eine starke Lobby: Alkohol. Darum geht es in dem neuen Kinofilm von Andreas Pichler: "Alkohol – der globale Rausch". Um die drei Millionen Alkoholtote gibt es weltweit jedes Jahr. Was tun, um den Konsum zu reduzieren? Der Film will zeigen: Prävention bringt nicht viel. Es geht nur über Preiserhöhung, Marketingverbot und Begrenzung der Verfügbarkeit. Das meinen Regisseur Pichler und der Alkoholforscher und Mediziner Prof. Helmut Seitz von der Universität Heidelberg. Nach der Filmvorführung im Gloria-Kino stellten sie sich den Fragen der Besucher. Das Interesse war groß, der Saal voll.

Der Film beginnt mit einem persönlichen Experiment. Pichler versuchte, selbst mal abstinent zu bleiben. "Ich habe kein Alkoholproblem, aber es war trotzdem sehr schwierig, nichts zu trinken für längere Zeit." Er wollte dem nachgehen, warum das so ist. Und er kam zur Erkenntnis: Wie viel Alkohol jeder trinkt, ist eine persönliche Sache. Gleichzeitig aber hat Alkoholtrinken eine gesellschaftliche Dimension: "Wie kann es sein, dass man Alkohol an jeder Ecke ganz leicht kaufen kann oder sogar einfach so angeboten bekommt?" Große Volksfeste ohne Bier und die Vernissage ohne Champagner oder Wein – schwer vorstellbar. Denn Alkohol gilt ja auch, zumindest in der westlichen Welt, als eine Kulturdroge.

Der Film zeigt indes erbarmungslos Realitäten, wenn der Mensch das Maß nicht kennt und aus dem Genuss eine Massensucht wird. Im "globalen Rausch" finden sich aber nicht nur einzelne Protagonisten, die eindrücklich zeigen, wie schnell Mann und Frau in eine Alkoholsucht abgleiten können. Im Fokus stehen auch das weltweite System der Alkoholindustrie und die Tatsache, dass in Deutschland viel Alkohol produziert wird. Während in Europa der Alkoholkonsum eher stagniert, entstehen in Asien und Afrika neue, große Märkte. Welche hemmungslosen Werbe-Methoden dort teilweise angewandt werden, fing der Regisseur mit der Kamera ein. Und überhaupt: Bei den Dreharbeiten zum Film habe er grundsätzlich Probleme gehabt, Vertreter der Getränkekonzerne vor die Kamera zu bekommen. Da habe man wahnsinnige Angst, bei dem Negativ-Image der Nikotin-Industrie zu enden, vermutet er. "Also mit einem ziemlich strengen Verbot."

Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordere angesichts der Millionen Alkoholtoten und Alkoholkranken seit Langem den Hinweis auf den Produkten, dass Alkohol krebsfördernd sei. Wie weit darf Alkohol also als Genussmittel zum Alltag gehören und wann stehen die Risikofaktoren im Vordergrund? Der Doku-Film gibt Antworten. Noch mehr weiß Alkoholforscher Helmut Seitz über den richtigen Umgang mit der legalen Droge. "Das ist individuell." Den Alkoholkranken rät er jedenfalls zur absoluten Abstinenz. Wann beginnt die Sucht? Einige Fragen drehen sich darum. Kontrolliertes Trinken mache wahrscheinlich nicht süchtig, sagt Seitz: "Wenn Sie gesund sind. Und wenn man auch mal aufhören kann, mal einen Tag die Woche, mal eine Woche, mal einen Monat." Das sei dann "risikoarm".

Info: "Alkohol – Der globale Rausch", Freitag, 17. Januar, 16.30 Uhr, und Sonntag, 19. Januar, 11 Uhr, im Gloria-Kino, Hauptstraße 146, Tel. 06221 / 25319.