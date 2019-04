Von Anica Edinger

Heidelberg. Das "Clubsterben" in Heidelberg soll aufgehalten werden. Darin sind sich Stadträte, Kulturamt und der Verband der Clubbetreiber in der Metropolregion, "Eventkultur", einig. Wie das jedoch genau geschehen soll, daran scheiden sich die Geister. Jedenfalls verkündete kürzlich Zora Brändle, Erste Vorsitzende von "Eventkultur", in der RNZ, in dem vom Kulturamt und vom städtischen Amt für Wirtschaftsförderung ausgearbeiteten Konzept zur Förderung von Clubs finde sich der Verband keineswegs wieder.

Die Kritik kam nun auch bei den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung und Kultur an. Vergangene Woche wurde das Konzept erstmals in dem politischen Gremium vorgestellt und diskutiert. Und parteiübergreifend war man sich einig: Im nächsten Ausschuss soll ein Vertreter des Verbands sprechen. Einen entsprechenden Antrag stellte die Grünen-Fraktion.

Stadträtin Kathrin Rabus erklärte dazu: "Wir haben den Antrag gestellt, weil es in der Presse Widersprüche gab." Demnach wolle der Verband lieber eine strukturelle und keine - wie von der Verwaltung vorgeschlagen - punktuelle Förderung einzelner Veranstaltung. "Die Debatte und die Argumente für und wider würden uns interessieren", so Rabus.

Unterstützung bekamen die Grünen von der SPD. Fraktionsvorsitzende Anke Schuster wunderte sich: "Eigentlich hätte der Verband automatisch hinzugezogen werden müssen." Schließlich hätten das die Gemeinderäte beim entsprechenden Haushaltsbeschluss auch so entschieden.

Demnach sei der Auftrag an die Verwaltung deutlich gewesen, nämlich ein Clubförderkonzept unter Einbezug des entsprechenden Clubverbandes auszuarbeiten. Schuster kritisierte: "Es wäre ein Akt der Höflichkeit gewesen, einen Vertreter des Verbandes heute einzuladen und schon hinzuzuziehen."

Die SPD beantragte außerdem, dass bereits Clubs förderungsberechtigt sein sollten, die mindestens sechs Musikveranstaltungen pro Jahr durchführen. In der Infovorlage der Verwaltung wären aktuell nur Clubs mit zwölf Veranstaltungen im Jahr berechtigt, sich um eine Förderung zu bewerben. Laut Schuster ist der SPD-Antrag auch ein Ergebnis aus Diskussionen mit dem Clubverband, weshalb sie im Ausschuss auch dessen Meinung dazu interessiert hätte.

Für Kulturamtsleiterin Andrea Edel besteht unterdessen nur noch bezüglich einzelner Punkte Gesprächsbedarf. Schließlich habe man sich bei der Ausarbeitung des Konzepts intensiv auch mit dem Verband ausgetauscht. "Am 16. Oktober 10.2018 waren die Vorsitzenden von ,Eventkultur‘ im Kulturamt", zählte sie auf, "am 21. Februar 2019 waren die neuen Vorsitzenden im Amt, am 13. März 2019 war ich bei einer intensiven Sitzung des Verbands anwesend." Zwischendurch hätten verschiedene Runde Tische stattgefunden, an denen sich auch speziell Heidelberger Clubbetreiber beteiligt hätten.

Und auch Marc Massoth, Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung, meinte: "Ich habe kein Veto mitbekommen." Die Stadträte aber blieben hartnäckig. "Wir können nichts gegen den Willen des Dachverbandes beschließen", sagte Rabus. Und Schuster meinte: "Ich sehe keine Schwierigkeit, warum man Eventkultur nicht einladen sollte."

Das soll nun am 16. Mai im nächsten Kulturausschuss auch geschehen. Dann wird die Beschlussfassung zum Konzept zur Abstimmung vorgelegt.