Von Arndt Krödel

Heidelberg. Er muss ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein. Alle, die ihn kannten, sei es als Freund, als politischen Kämpfer, als Ratgeber oder als Anwalt, reden in den höchsten Tönen von ihm: Bescheiden war er und witzig, einer, der Türen öffnete und Möglichkeiten aufzeigte, der mäßigend und moderierend wirkte, der wie ein Fels in einer chaotischen Umgebung war, ein Beschützer und eine väterliche Figur. Die Rede ist von Wolfgang Stather, der am 21. Februar 2018 mit 70 Jahren starb. Der ehemalige Leiter des legendären selbstverwalteten Studentenwohnheims "Collegium Academicum" (CA) in der Seminarstraße und Gründer einer noch heute bestehenden Anwaltskanzlei, die nur abhängig Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschaften vertritt, hat so viele Spuren hinterlassen, dass sich einstige Wegbegleiter entschlossen, an seinem ersten Todestag eine Gedenkveranstaltung zu organisieren.

Mit dem Karlstorbahnhof hatte man den passenden Ort dafür gefunden, denn Stather stand den Entwicklern des 1995 eröffneten Kulturzentrums in der Altstadt in der jahrelangen Planung stets moderierend und beratend zur Seite, wie die heutige Geschäftsführerin Ingrid Wolschin in einer der Talkrunden erzählte. Gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg war sie Mitveranstalterin des Gedenkabends, der so viele Menschen anzog, dass der Saal des Karlstorbahnhofs proppenvoll war.

Rolf Gramm, Journalist und stellvertretender Vorsitzender der Böll-Stiftung in Stuttgart, ließ in seiner Begrüßung die Jahre Revue passieren, die er als Freund von Stather und als dessen Mitkämpfer erlebte. Beide engagierten sich etwa in der Klägergemeinschaft gegen das Atomkraftwerk Obrigheim, dessen Schrottreaktor im Mai 1990 vom Netz genommen wurde - zumindest ein wenig auch Stathers Verdienst, so Gramm.

In vier von der Radio-Journalistin Martina Senghas moderierten Talkrunden schien die menschliche Größe und berufliche Kompetenz auf, die Stather prägten. Als von vornherein "sympathisch" beschrieb ihn der Schriftsteller Rafik Schami, der unter der Leitung Stathers im CA wohnte und sein Freund wurde: "Wolfgang hat sich immer zurückgenommen", erzählte der syrisch-deutsche Autor. Gemeinsam habe man den "Dritte-Welt-Laden" gegründet, und die Bestellung von 5000 Palästinenser-Tüchern habe sich als Erfolgsgeschichte erwiesen. Ein anderer "CA’ler", Achim Leuschen, berichtete von der Selbstverwaltung: "Sie ging nirgendwo in der Bundesrepublik weiter als im CA." Als Bildungsziel galt ein Studium Generale, das über die eigenen Fächergrenzen hinausging. Hanka Leszcynska-Koenen, Kollegiatin seit 1972, bezeichnete es als wichtig für sich, "dass wir Verhältnisse nicht vorfanden, sondern sie gestalten konnten". Stather sei "irgendwie erwachsener als wir" gewesen, wie ein Fels in einem "ziemlich anarchischen Haufen".

Wie Margarete Over und Nicolai Ferchl als "neue Generation" erzählten, ging es nach der gewaltsamen Räumung des CA 1978 dann doch weiter, zunächst mit einem Gebäude in der Plöck 93 und heute mit dem Projekt auf den US-Konversionsflächen in Rohrbach. Manfred Metzner, enger Freund von Stather, schilderte das CA auch als eine Art Kulturzentrum, in dem es Kino, Theater und einen Folk-Club gab. Anwaltskollegen und Gewerkschafter gestalteten eine weitere Gesprächsrunde, bevor der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer die Bühne betrat, zusammen mit Parteikollegin Beate Müller-Gemmeke. Während Letztere die Nachhaltigkeit in Stathers Wirken hervorhob - "er hat sie durchbuchstabiert" -, charakterisierte Bütikofer seinen Freund als "Ermöglicher": "Er hat nie auf Krawall hin argumentiert." Und noch eines: "Ich hatte immer den Eindruck, er mag die Leute."