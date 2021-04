Matzen und Nudeln stellten die Beers in dem weißen Haus links in der Rathausstraße in Rohrbach her. Fotos: Bechtel

Der "Nudel-Beer" aus Rohrbach

Heidelberg. Den "Nudel-Beer" kannte man im Dorf. 1919 waren Sigmund und Bertha Beer nach Rohrbach gezogen, wo die israelitische Gemeinde knapp 60 Mitglieder zählte. Sie kauften das Haus, dessen Adresse heute Rathausstraße 64 lautet. Dort betrieb der gelernte Bäcker eine kleine Fabrik für Nudeln und Matzen, ungesäuertes jüdisches Fladenbrot. Sie trug den Namen "Mazzen- und Nudelfabrik". 1920 wurde ihr einziges Kind Ernst Berthold geboren.

Wie so viele ihrer Zeitgenossen wurden sie herausgerissen aus der Mitte der Gesellschaft: die Mitglieder der Familie Beer. Fotos: Bechtel

Als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, setzten sie auch die "Mazzen- und Nudelfabrik" auf die Liste der zu boykottierenden Geschäfte. Bald sollte es noch schlimmer kommen. In den frühen Morgenstunden des 10. November 1938 werden die Beers angstvoll von ihren Fenster die Rathausstraße hinuntergeblickt haben: Dort brannte die Synagoge. SA-Studentensturm und SA-Pioniersturm hatten das Inventar zertrümmert und angezündet. Anschließend zog die Meute die Straße das kurze Stück herauf und demolierte das Beer’sche Geschäft, Mehlsäcke wurden ausgeschüttet, die Wohnung verwüstet.

Ein Stolperstein vor der Moltkestraße 6 erinnert an das Schicksal der Ärztin. Fotos: Bechtel

Sigmund Beer wurde verhaftet und mit 74 weiteren Heidelberger Juden über mehrere Wochen in Dachau interniert. Den Sohn hatten sie bei Verwandten in den USA noch in Sicherheit bringen können, die Eltern schafften es nicht mehr. Sie wurden gezwungen, am Marktplatz 7 in Heidelberg ein Zimmer in einem der sogenannten "Judenhäuser" zu beziehen. Ihr eigenes Haus in Rohrbach wurde zwangsversteigert, ebenso ihr Hab und Gut.

Die Rathausstraße zur Zeit der Beers: in der Bildmitte die Synagoge, rechts das Rathaus. Repro: bec

Am 22. Oktober 1940 wurde das Ehepaar Beer mit weiteren acht Bewohnern am Marktplatz "abgeholt" und zum damaligen Hauptbahnhof an der Rohrbacher Straße transportiert. Dort trafen um die Mittagszeit Polizei-Lastwagen aus allen Heidelberger Stadtteilen ein, die mit Planen und Bänken ausgerüstet waren. Die Züge gingen in das Lager Gurs, wo Schlamm, Hunger und Krankheiten die Insassen erwarteten. Die Beers versuchten verzweifelt, ihre Ausreise zu organisieren, ihr Sohn versuchte es von den USA aus – vergeblich. Am 10. August 1942 wurden Bertha und Sigmund Beer nach Auschwitz verschleppt und vermutlich gleich nach ihrer Ankunft ermordet. Ihr Sohn lebte in den USA und starb dort 1986.

Das Porträt wurde erarbeitet von Dorothea Gaffal.

Porträt der 19-jährigen Johanna Geissmar aus dem Jahr 1896. Foto: Marlies Wolf

Eine Kinderärztin aus Neuenheim

Johanna Geissmar war eine der ersten Kinderärztinnen in Heidelberg; in der Moltkestraße 6 in Neuenheim hatte sie ihre Praxis. Sie war 1877 in eine sehr wohlhabende jüdische Familie in Mannheim geboren worden. 1909 begann sie ihr Medizinstudium. Im Ersten Weltkrieg versorgte sie im Lazarett Verwundete. Sie blieb unverheiratet, führte ein emanzipiertes Leben. 1933 entzogen die Nationalsozialisten der Kinderärztin ihre Kassenzulassung, sie musste ihre Praxis schließen. Sie zog in den Schwarzwald und wohnte zuletzt mit einem ihrer Brüder in Saig. Am Morgen des 22. Oktober 1940 stand die Gestapo vor der Tür. Johanna Geissmar wurde ins Lager Gurs deportiert. Dort half sie bei der Versorgung der Kranken und Sterbenden; in einem Brief wurde sie "Engel von Gurs" genannt. Für sie hätte sich die Möglichkeit eröffnet, das Lager zu verlassen, dies schlug sie aus. Als die Transporte für Auschwitz zusammengestellt wurden, stand Johanna Geissmar nicht auf der Liste. Sie aber bestand darauf, die Insassen des Lagers auf ihrem Weg zu begleiten. Auch wollte sie nach ihrem Bruder Jakob suchen. Der 14. August 1942, der Ankunftstag in Auschwitz-Birkenau, gilt als ihr Todestag.

In der Moltkestraße 6 hatte die Kinderärztin Dr. Johanna Geissmar ihre Praxis. Foto: Bechtel

Das Porträt wurde erarbeitet von Elif-Selen Kilic.