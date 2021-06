Heidelberg (RNZ) Die Stadt Heidelberg hat am Mittwoch Regenbogenfahnen vor dem Rathaus gehisst. Ziel der Aktion sei es gewesen, ein Zeichen zu setzen für Weltoffenheit und Toleranz – und gegen die umstrittene Entscheidung der Uefa, die Beleuchtung der Münchner Arena in Regenbogenfarben beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn zu verbieten. Auch der "SNP-Dome", die neue Großsporthalle, an der Speyerer Straße leuchtete am späten Abend in Regenbogenfarben.