Sie wissen, dass sie bereits etwas in Bewegung gebracht haben, doch die städtischen Klimaschutzpläne gehen ihnen noch nicht weit genug. Deshalb gingen gestern wieder rund 700 - vor allem junge - Menschen bei "Fridays for Future" auf die Straße. Foto: Philipp Rothe

Von Eylül Tufan

Heidelberg. Es war der letzte Freitag vor den Herbstferien - und am Freitag demonstrierten in der Heidelberger Innenstadt erneut Anhänger und Sympathisanten von "Fridays for Future". Die Klima-Bewegung mobilisierte unter dem Motto "Winter is not coming" ("Der Winter kommt nicht") rund 700 Streikende. Im Fokus ihres Protests standen diesmal der "Klimaschutzaktionsplan" der Stadt sowie die Universität Heidelberg.

Vor der Stadtbücherei sammelten sich vor allem Schüler und Studierende, um über die Hauptstraße bis zum Universitätsplatz zu laufen - kein zufällig gewähltes Ziel, denn besonders zu Beginn des Semesters sei es wichtig, den Druck auf die Universität aufzubauen, sind die Organisatoren überzeugt. Pünktlich um 11.30 Uhr setzte sich der Demozug in Bewegung und die Teilnehmer skandierten: "Streik in der Schule, Uni und Fabrik, das ist unsere Antwort auf eure Politik."

Eine Antwort auf die Heidelberger Klimapolitik ist auch das Statement von "Fridays for Future" zum am Montag vorgelegten Klimaschutzaktionsplan der Stadt. Die Aktivisten kritisieren den 18-Punkte-Plan als "wenig ambitioniert". Dabei definiere die Stadt Ziele, ohne konkrete Maßnahmen zu nennen. Beispielsweise wolle die Stadt bis 2030 50 Prozent grüne Fernwärme beziehen, erwähnt dabei jedoch das Mannheimer Großkraftwerk nicht. "Es sind Lippenbekenntnisse, die bei der Stadt sehr beliebt sind", sagt "Fridays for Future"-Sprecherin Line Niedeggen.

Der Ergänzung des Aktions-Plans um zwölf weitere Punkte am Dienstag im Bau- und Umweltausschuss stehe die Gruppe jedoch positiver gegenüber. Alle 30 Punkte müssten vom Gemeinderat am 21. November beschlossen werden, so Niedeggen: "Wir müssen darauf aufbauen und ein Minimum an Klimaschutz aufrechterhalten und deswegen mit dem 30-Punkte-Plan einen Schritt in die richtige Richtung machen." Zwar sehe die Gruppe, dass die Stadt ihrem Druck von der Straße nachgebe, aber der vorgelegte Aktionsplan sei "nicht mutig genug". Die formulierten Maßnahmen reichten nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. "Wir sehen auf jeden Fall, dass die Stadt uns hört, aber sie hat uns noch nicht verstanden", formuliert es Niedeggen.

Bei der Abschlusskundgebung auf dem Universitätsplatz sprach Lukas von der neuen Ortsgruppe "Students for Future" schließlich die Universität direkt an. Die Studierenden-Gruppe sieht die ansässigen Hochschulen in der Pflicht, nachhaltige Entwicklung vorzuleben. Insbesondere die Uni trage als Exzellenzuniversität die Verantwortung, als Vorbild in Sachen Klimaschutz zu agieren: "Der erste Schritt wäre, dass wir eine Datengrundlage zum CO2-Ausstoß der Uni haben und dann basierend auf diesen Daten Maßnahmen erarbeiten", sagte Leander von Detten von den "Students for Future".

Die Gruppe fordert unter anderem einen Nachhaltigkeitsbericht und eine Klimaklausel, die in der Grundordnung und im Leitbild der Uni verankert werden solle. "Wir werden die Hochschulen zwingen, sich der Klimakrise zu widmen", ruft Student Lukas während seiner Rede bei der Abschlusskundgebung ins Mikrofon. Dazu will die Gruppe auch im November eine Aktionswoche organisieren, inklusive einer offenen "Volksuniversität". Am 29. November folgt dann der nächste globale Klimastreik.