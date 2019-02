Heidelberg. (dns) Jetzt wurde auch in Heidelberg für das Klima gestreikt: Nachdem die letzte Demonstration vor fünf Wochen kurzfristig abgesagt wurde, protestierten am Freitag mehr als 700 Schülerinnen und Schüler aus Heidelberg und Umgebung in der Innenstadt. Mit Schildern, Transparenten und Trillerpfeifen zogen sie von der Stadtbücherei bis zum Rathaus. Dabei forderten sie immer wieder, dass sich beim Klimaschutz etwas bewegt: „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut“, riefen sie oder „Kohlekraft im ganzen Land, unsere Antwort: Widerstand.“ „Es kamen mehr Leute als erwartet und die Stimmung war mega. Wir sind sehr zufrieden“, zog Schülerin Larissa, eine der Organisatorinnen, Bilanz.

Unterwegs stießen die engagierten Jugendlichen vor allem auf Zustimmung bei Heidelbergern und Touristen: Zwei Mitarbeiterinnen eines Ladens hatten sich Schilder mit „Danke“ gebastelt, andere applaudierten oder schlossen sich spontan an. Unterstützung bekamen die Schüler auch von älteren Menschen: Neben zahlreichen Studenten nahmen gut 50 Eltern und Großeltern an der Demo teil, um die Jugendlichen zu unterstützen: „Das ist eine gute Sache, da helfe ich gerne“, betonte Pia Müller aus Nußloch. „Ich gehöre zur Generation der Älteren und hab es nicht geschafft, das Klima zu retten“, erklärte der Heidelberger Psychologe Joachim Funke seine Teilnahme. „Ich finde es toll, wie die Jugend sich engagiert – wie sie für ihre Haltung einsteht und die Konsequenzen trägt.“

Und dass die Teilnahme an der Demo Konsequenzen haben wird, steht fest. Das baden-württembergische Kultusministerium hatte in einer Nachricht an die Schulleiter betont, dass eine Beurlaubung für die Veranstaltung nicht in Frage komme. Wer streike, erhalte nicht nur Fehlstunden, sondern müsse durch die Schule auch mit „Erziehungsmaßnahmen“ belegt werden.

Hintergrund > „Fridays for Future“ ist eine weltweite Bewegung, die vor allem von Schülerinnen und Schülern getragen wird und effektive Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel fordert. Vorbild der Bewegung ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die seit August 2018 jeden Freitag die Schule bestreikt, um für das Klima zu demonstrieren. Anfangs protestierte die Schülerin dabei [+] Lesen Sie mehr > „Fridays for Future“ ist eine weltweite Bewegung, die vor allem von Schülerinnen und Schülern getragen wird und effektive Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel fordert. Vorbild der Bewegung ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die seit August 2018 jeden Freitag die Schule bestreikt, um für das Klima zu demonstrieren. Anfangs protestierte die Schülerin dabei alleine, mittlerweile folgen Jugendliche auf dem ganzen Planeten ihrem Beispiel. In Deutschland wurde die Bewegung Ende 2018 aktiv. Die bislang größten Demonstrationen fanden mit 5000 Teilnehmern am 25. Januar in Berlin statt sowie mit bundesweit 30 00 Teilnehmern bei Aktionen in über 100 Städten in ganz Deutschland am 15. Februar statt. Die Demonstrationen und Kundgebungen von „Fridays for Future“ finden in der Regel freitagvormittags statt. Unter dem Motto „Warum für die Zukunft lernen, wenn diese zerstört wird“, bestreiken die Schülerinnen und Schüler den Unterricht, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. dns

[-] Weniger anzeigen

„Unsere Lehrer haben uns verboten, teilzunehmen – und gelächelt“, erklärt Lino (16) von der Carl-Bosch-Schule in Wieblingen. „Eigentlich halten die das für eine gute Sache.“ Er und seine Mitschüler wissen, dass sie für die Teilnahme eine Fehlstunde bekommen werden. „Aber das ist es uns wert.“ „Uns wurde gesagt, dass es Konsequenzen gibt, aber die Lehrer wissen nicht, welche“, berichtete Sophie (14) von der Elisabeth-von-Thadden-Schule, „aber uns ist das Thema zu wichtig, um nicht dabei zu sein!“

Deborah (18) von der Sinsheimer Albert-Schweitzer-Schule sieht das ähnlich: „Wir wollen zeigen, dass uns nicht egal, was mit dem Klima geschieht. Es betrifft ja unsere Zukunft.“ Sie und ihre Mitschülerinnen werden von ihren Eltern entschuldigt, Fehlstunden bekommen sie wohl trotzdem: „Moralisch unterstützen unsere Lehrer uns, aber sie durften uns die Teilnahme nicht erlauben.“

Als die Demo am Freitagmittag am Rathaus ankam, machten die Jugendlichen nochmal richtig Lärm – und tatsächlich gingen Fenster auf und kamen Mitarbeiter der Stadt raus. Auf Oberbürgermeister Eckart Würzner warteten die Demonstranten jedoch vergeblich – der ist gerade auf Dienstreise in Seoul, wie ein Sprecher der Stadt der RNZ berichtete.

Doch von dort schickte er eine klare Botschaft: „Es ist großartig, dass sich unsere Jugend so engagiert“, so das Stadtoberhaupt zur RNZ. „Die jungen Menschen bauen einen gewaltigen öffentlichen Druck auf. Genau das brauchen wir in möglichst vielen Ländern der Welt, um mehr für den Klimaschutz zu erreichen.“

Update: 22. Februar 2019, 17.11 Uhr