Heidelberg. (mbb/sek) Nicht nur in die europäischen Metropolen, auch nach Heidelberg strömen Menschen aus aller Welt – wenn auch weniger als vor der Pandemie. In der Altstadt hat die RNZ Touristen befragt.

> Die Deutschen: Viele der deutschen Besucher sind auf Kurztrip oder Tagesausflug in der Stadt. Auch Familie Bieber-Rodewald aus Holzgerlingen bei Böblingen verbringt hier den Tag. Besonders der Neckar gefällt ihnen. "Alles ist hier sehr romantisch, nur das Parken ist nicht so einfach." Ein Paar, 32 und 35 Jahre, aus dem Mainzer Raum will sich auf einem Tagesausflug umschauen, in der Altstadt und auf dem Schloss.

Das Ehepaar Gakstatter, 65 und 67 Jahre, aus dem Kreis Böblingen macht dieses Jahr in einer Ferienwohnung in Neckargemünd Urlaub – eine ganze Woche. In Heidelberg waren sie schon öfters. Besonders das Flair und die Gastronomie sowie der Neckarsteig ziehen sie immer wieder her. Auch Ursula und Hans-Jürgen Müller aus Hannover hat Heidelberg schon früher überzeugt: "Vor einiger Zeit waren wir schon einmal hier, aber wir wollten wiederkommen, weil es uns so gut gefallen hat. Es ist wunderschön hier."

Stefan Gard aus Wien mag das „Kleinstädtische“ an Heidelberg. Foto: sek

> Die Nachbarn: Wer aus einem Nachbarland stammt, kommt bisweilen auch mit dem Wohnmobil. So etwa ein Ehepaar aus Medemblik, einer Provinz in Nordholland, die es nach Schwetzingen verschlug. Von dort haben sie mit dem Fahrrad eine Tagestour nach Heidelberg unternommen. Auch aus Wien kommen Besucher. Stefan Gard war schon mehrfach hier: "Meine Tochter studiert hier, und es ist sehr nett hier. Die Stadt hat etwas Kleinstädtisches, was mir gut gefällt." Sabine (55) und Gottfried (71) Maly, ebenfalls aus Wien, waren auch schon öfter da: "Wir mögen Heidelberg und die Umgebung. Besonders gefällt uns die Altstadt."

Larry und Susanne aus Alaska sind nur für einen Tag in der Stadt. Foto: sek

> Die weit Gereisten: Sogar vom anderen Ende der Welt kommen Gäste, etwa Larry und Susanne aus Alaska: "Es gefällt uns hier wirklich sehr gut. Heidelberg ist eine schöne kleine Ortschaft, mit hübschen Wanderwegen und sehenswerter Landschaft in der Umgebung. Eine solche alte Stadt kennen wir aus unserer Heimat nicht. Das Mittagessen auf dem Marktplatz war fantastisch. Wir haben Heidelberg nur für einen Tag besucht, morgen geht es mit dem ,Viking Ship‘ weiter." Dorothy Streetear aus Chicago zeigt sich ebenso begeistert: "Hier ist es umwerfend schön. Ich mag all die alten, historischen Straßen und die Einkaufsstraße, die viel zu bieten hat. Die Stadt und die Landschaft wirken ganz anders, als ich es aus Nordamerika kenne. Mir gefallen auch die dichten Wälder."