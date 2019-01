Hüseyin Tabak, kurdisch-deutscher Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor, zeigte bei den Filmtagen des Mittelmeeres seinen Dokumentarfilm "Die Legende vom hässlichen König". Der Film handelt von Yilmaz Guney, dessen Werk "Yol" am 3. Februar gezeigt wird. Foto: Rothe

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Niemand, der den Film "Yol - der Weg" aus dem Jahr 1982 gesehen hat, wird ihn je vergessen - diese Bilder von dramatischer Kraft über die schicksalhaften Wege von Menschen nach dem Militärputsch von 1980 in der Türkei. Es ist das berühmteste Werk des türkisch-kurdischen Regisseurs Yılmaz Güney, der dafür die Goldene Palme beim Film-Festival in Cannes erhielt.

Damals war der im westfälischen Lemgo geborene Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor Hüseyin Tabak gerade mal ein Jahr alt. Doch in der Familie des Deutschkurden war der Name Güney so präsent, dass er schon bald etwas mit dessen Namen anfangen konnte und, wie er selbst sagt, eine "Empathie" für den bedeutendsten türkischen Filmschaffenden entwickeln konnte.

Und nicht nur das - die Geschichte sollte noch viel weitere Kreise ziehen: Tabak wurde nach etlichen Jobs in der Branche selbst im Filmgeschäft tätig, nachdem er ein Studium im Fach Regie an der Filmakademie Wien absolviert hatte, wo kein Geringerer als Oscar-Preisträger Michael Haneke zu seinen Professoren gehörte.

Inzwischen wurde der Mann mit einem deutschen und einem türkischen Pass schon mehrfach mit Filmpreisen ausgezeichnet, darunter der Preis für den besten Dokumentarfilm bei den Internationalen Hofer Filmtagen 2017 für "Die Legende vom hässlichen König". Der Streifen, in dem Tabak in einer Art Spurensuche seinen großen Kollegen Yılmaz Güney porträtiert, war jetzt bei den 33. Filmtagen des Mittelmeeres im Karlstorkino zu sehen.

Obwohl es vielleicht nahegelegen hätte: Hüseyin Tabak heroisiert den großen Meister, der nur zwei Jahre nach seinem "Yol"-Triumph an einer Krebserkrankung verstarb, nicht, auch wenn in dem Film unverkennbar Bewunderung durchscheint. Es ist der Versuch einer Annäherung an Güney, dessen Persönlichkeit filmisch aufgeschlüsselt wird: als rastlos arbeitender Regisseur, als begabter Schauspieler, als selten präsenter Vater und Ehemann, als glühender Sozialist.

Eine komplexe Persönlichkeit mit schillernden Facetten, die eigentlich niemanden unberührt lassen. Die Filme Güneys erzählen, wie der bereits erwähnte Michael Haneke vor der Kamera Tabaks sagt, "von der Essenz des Lebens". Und das bringt der Dokumentarfilm auf großartige Weise rüber.

Er zeigt, dass Güney alles andere als ein elitärer Cineast war und sein wollte. Vielmehr ging es ihm darum, von den "Sehnsüchten seines Volkes" zu sprechen. Mit seiner Kunst wollte er nach eigener Aussage, auch wenn das pathetisch klingen mag, "das Leben meines Volkes verbessern". Und wie als Bestätigung lässt Tabak einen türkischen Schuhmacher zu Wort kommen, der über Güney sagt: "Er lebt immer noch in den Herzen der Leute".

Costa-Gavras, eine andere Regisseurslegende, bewundert die Leidenschaft des türkischen Kollegen, den er bis zur "Yol"-Auszeichnung in Cannes überhaupt nicht kannte. Und die Leidenschaft, auch das zeigt der Dokumentarfilm ganz ungeschminkt, geht so weit, dass er einen verschüchterten Kinderdarsteller bei einem Dreh voller ungezügelter Ungeduld schlägt, um ihn danach in seine Arme zu nehmen.

Hüseyin Tabaks Porträt von Yılmaz Güney ist trotz zweistündiger Dauer nie langatmig, sondern ein spannender und sorgfältig inszenierter Versuch, diesem Mann mit dem markanten Schnauzbart und den stechenden Augen, der 13 Jahre im Gefängnis saß und seine Produktivität nie aufgab, gerecht zu werden.

Info: Den Film "Yol" zeigt das Karlstorkino am Sonntag, 3. Februar, um 11 Uhr.