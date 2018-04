Heidelberg. (lex) So sieht das also aus, wenn Franziska van Almsick "im kleinen Kreis feiern" will. Genau dies hatte sie im Vorfeld ihres 40. Geburtstages der Deutschen Presse Agentur gesagt. Doch als Ex-Schwimmstar kann man schon mal im nobelsten Hotel der Stadt, dem "Europäischen Hof", die feine Familienfete steigen lassen. Und genau da ließ es die Sportlerin, die mit dem Unternehmer Jürgen B. Harder liiert ist, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dann auch ordentlich krachen.

Das wiederum hat ein Gast ihrer Party im Netzwerk "Instagram" unter dem Nutzernamen "Masimya" dokumentiert. In mehreren kleinen Videos (die am Wochenende wieder offline genommen wurden) war Franzi in cremefarbenem, langem Kleid - mit tiefem Rückenausschnitt - zu sehen. Die blonden Haare edel hochgesteckt. So drehte sich das Geburtstagskind auf der Tanzfläche, offenbar umringt von Bewunderern.

Dank "Masimya" ist zudem dokumentiert, wer "Franzi", wie sie von Fans noch immer liebevoll genannt wird, ein Ständchen gesungen hat: Der irische Sänger Rea Garvey trällerte ihr den Reamonn-Hit "Supergirl" und sang später noch solo ein paar eigene Stücke zur Gitarre. Aufgetreten sind zudem Sarah Connor und Max Giesinger ("80 Millionen"). Gerüchteweise soll auch Schlager-Superstar Helene Fischer unter den Gästen gewesen sein, sie hat aber offenbar nicht gesungen.

Unklar ist auch, ob die Künstler der Schwimmerin hier einen Freundschaftsdienst erwiesen haben oder für die Geburtstagssause engagiert wurden. Allein Privatauftritte von Rea Garvey und Sarah Connor kosten laut "Eventportal.de" ab 80.000 Euro (ohne Anreise und Übernachtung). Schlagerqueen Fischer singt "Atemlos" angeblich für 300.000 Euro. Das wäre für eine Party im kleinen Rahmen dann vielleicht doch etwas viel.