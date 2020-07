Von Gloria Timm

Heidelberg. 4000 waren es in Mannheim, fast 2000 in Heidelberg. Seit Wochen protestieren Zigtausende Menschen auf der ganzen Welt gegen den seit Jahrhunderten existierenden Rassismus, der das Leben von Nicht-Weißen auf allen Ebenen beeinflusst. Auch an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg erleben sie immer wieder Rassismus.

Über Vorfälle von Alltagsrassismus könnte Mithily Masilamany, Leiterin des "Autonomen Referats für Betroffene von Rassismus und Diskriminierung aufgrund kultureller Zuschreibungen" des Studierendenrats, Stunden sprechen. Bei ihr können "BIPOC" – das steht für "Black, Indigenous and People of Color" und meint alle Menschen, die nicht als weiß wahrgenommen werden – Vorfälle von Rassismus melden. Bei ihr und nur bei ihr. Denn die Universität hat dafür keinen speziellen Ansprechpartner: "Es gibt keine Stelle der Uni Heidelberg, bei der man rassistische Vorfälle melden kann. Wie soll man das denn bitte verstehen? Es gibt keinen Rassismus in Heidelberg?!", kritisiert Masilamany.

Nicht nur sie sieht das so. Auch Deniz Akinbosoye (17) findet es wichtig, dass zumindest die Anlaufstelle des autonomen Referats existiert. "Ich habe das Glück, großen Rückhalt durch meine Familie zu erleben. Aber nicht jede oder jeder hat solch ein Rückgrat – und vor allem für diese Menschen ist die Meldestelle sehr wichtig." Studentin Vanessa Pham (20) bekräftigt: "BIPOC sollte vermittelt werden, dass sie gehört werden und dass ihre Rassismuserfahrungen wichtig sind."

Vanessa Pham: „Generell kenne ich nur weiße Dozierende.“ Foto: privat

Prof. Christiane Schwieren, Gleichstellungsbeauftragte der Universität, weiß um die Bedeutung einer Meldestelle. Den Bedarf für eine separate Meldestelle für Fälle von Rassismus sieht sie jedoch nicht. Das Gleichstellungsbüro sei für alle Formen von Diskriminierung zuständig und auch Betroffene von rassistischer Diskriminierung könnten sich dorthin wenden.

Masilamany widerspricht dem. BIPOC würden im Gleichstellungsbüro nicht ernst genommen, ihre Erlebnisse verkannt. "Es geht nicht darum den Betroffenen zu helfen, sondern das Thema klein zu halten", bemängelt sie. Dies sei jedoch nicht nur so, wenn es um Erfahrungen von Alltagsrassismus geht. Auch struktureller Rassismus werde ignoriert. "Das größte Problem ist, dass struktureller Rassismus nicht anerkannt ist und solange er nicht anerkannt ist, werden diese Strukturen auch weiter existieren", betont Masilamany. Zur Überwindung dieser Strukturen könnte auch mehr Diversität in der Studierenden- und Lehrendenschaft beitragen.

Diese Erfahrung hat auch Akinbosoye gemacht, der in Heidelberg Molekulare Biotechnologie studiert. Er beschreibt seinen Studiengang als international. "Wir haben alle schon einmal Rassismus erfahren und wollen diese Erfahrung nicht noch einmal machen." Pham erzählt dagegen: "Generell kenne ich nur weiße und vor allem männliche Dozierende an der Universität Heidelberg. Das ist natürlich ein Problem, weil dann auch nur diese weiße Perspektive unterrichtet wird."

Zahlenmaterial zur Diversität gibt es weder für die Lehrkräfte noch für die Studierenden. Ein Trend sei jedoch zu beobachten, sagt Masilamany: "Es gibt zwar viele internationale Studierende, aber diese halten sich vor allem in Rand- und Orchideenfächern wie Indologie auf. Die Massenfächer – zum Beispiel Medizin, Jura und BWL – bleiben fast immer weiß."

Als Grund für die geringe Diversität sieht sie unter anderem den hohen NC vieler Fächer. "Viele Studierende kommen aus privilegierten Haushalten, weil soziale Herkunft und Bildung in Deutschland eng miteinander verknüpft sind." Sie fügt hinzu: "BIPOC gehören selten zu diesen privilegierten Haushalten."

Vielfalt an der Uni Heidelberg müsse deshalb aktiv gefördert werden. Doch, dass dies zu wenig geschehe, stelle sie immer wieder fest, so Masilamany. Schwieren weist diesen Vorwurf dagegen zurück. Die Universität Heidelberg, betont sie, stehe für Vielfalt. Es werde kontinuierlich daran gearbeitet, "dass sich nicht-weiße Studierende an der Universität wohlfühlen und repräsentiert sehen."