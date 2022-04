Orla McCarthy (stehend), Mathias Theisen und Yi-Wei Lo (rechts) bei der Übung „kollabierender Körper“. Die Tänzer proben nicht von Beginn an die Choreografie, sondern tasten sich durch Übungen langsam an sie heran. Foto: Susanne Reichardt

Von Julia Schulte

Heidelberg. Noch 65 Tage bis zur Premiere. In Probesaal 2 des Heidelberger Theaters rekeln sich sechs Tänzerinnen und Tänzer auf dem Boden, in Zeitlupe, tastend, hoch konzentriert. Iván Pérez und Jorge Soler Bastida schauen ihnen zu. Im Hintergrund läuft langsame, mystisch angehauchte Musik.

Es ist die erste Probe des Tanzensembles des Dance Theatre Heidelberg für das Stück "Warten auf die Barbaren", das im Sommer bei den Schlossfestspielen 17 Mal zu sehen ist – in ganz besonderer Kulisse: im Dicken Turm. Noch kennen die elf Tänzer, von denen am ersten Probentag nicht alle anwesend sind, die genaue Choreografie nicht. Sie sollen sich erst herantasten. Der künstlerische Leiter Iván Pérez hat dafür ein Handbuch mit Übungen erstellt, die dabei helfen, die Choreografie vorzubereiten. Bei der ersten Übung sollen die Tänzer mit geschlossenen Augen die eigenen Bewegungen und ihre Körper erkunden. Pérez nennt es "eine erste Entdeckung". Zuerst machen die Tänzer das allein, dann nähern sich auf Pérez’ Anweisung hin jeweils zwei aneinander an und gehen eine Art tänzerische Symbiose ein.

Hintergrund > Wie ein Stück entsteht: Die RNZ begleitet die Produktion des Stückes "Warten auf die Barbaren" bis zu dessen Premiere am 25. Juni. Ob Konzeptionsprobe, Kostüme oder Bühnenbild: Regelmäßig berichten wir über die Etappen der Entstehung dieser Inszenierung. > Der Choreograf Iván Pérez ist seit September 2018 künstlerischer Leiter des Dance Theatre Heidelberg am Stadttheater. Der Spanier ist ehemaliges Mitglied des "Nederlands Dans Theater" Den Haag, wo er 2011 mit "Flesh" sein choreografisches Debüt gab. Nach Heidelberg kam er zusammen mit seinem zehnköpfigen Tanzensemble. Hier arbeitet er Hand in Hand mit Jorge Soler Bastida, der als Probenleiter die Proben koordiniert und bei der Choreografie assistiert. > "Warten auf die Barbaren" basiert auf dem Roman des Literaturnobelpreisträgers J. M. Coetzee von 1980. Das Werk stellt die Frage nach Würde und Mitverantwortung des Einzelnen unter einem Regime, das sich über Recht und Anstand hinwegsetzt. 2016 entwickelte Pérez mit dem niederländischen Regisseur Michiel de Regt eine Bearbeitung des Romans für das Theater Toneelschuur in Haarlem in den Niederlanden. Für den Dicken Turm belebt Pérez die Inszenierung neu mit seiner eigenen Tanzkompanie und zwei Schauspielern aus dem Ensemble des Theaters Heidelberg.

"Wie war das für euch?", fragt Pérez nach der Übung in die Runde. "Ungewohnt – das war jetzt einfach so lange nicht möglich", ist das Erste, was der Irin Orla McCarthy dazu einfällt. Während der Corona-Zeit durften am Theater keine körpernahen Tänze oder Übungen stattfinden. Sich beim Tanzen zu berühren – das ist jetzt zum ersten Mal wieder erlaubt.

Zehn Tänzerinnen und Tänzer sind Teil des festen Ensembles am Theater, dazu kommt aktuell ein "Lehrling", wie Pérez sagt. Bei "Warten auf die Barbaren" sind fünf Tänzer beteiligt, sodass die elf Ensemble-Mitglieder rotieren können. "Das müssen wir so machen, denn das Stück ist tänzerisch anspruchsvoll. Und 17 Aufführungen in einem Monat wären einfach zu viel", so Pérez. Viele "seiner" Tänzer kennt er schon lange. Bei der Auswahl achte er vor allem auf den künstlerischen Charakter, erklärt Pérez: Sind sie neugierig? Wie interagieren sie mit anderen? Dies sei so wichtig, da es letztlich die Tänzer seien, die ein Stück entwickelten. "Ich selbst leite diesen Prozess nur an." Er gebe nur eine Idee vor, aus der die Choreografie dann nach und nach entstehe.

Choreograf Iván Pérez und Jorge Soler Bastida (Hintergrund) analysieren zusammen mit den Tänzern die Übungen. Foto: Susanne Reichardt

Nach der Entdeckungsübung folgt die nächste Einheit: der "kollabierende Körper". Die Tänzer sollen sich versuchen aufzurichten – und dann durch fehlende Körperspannung immer immer wieder zusammenbrechen. Auch diese Übung führen die Tänzer zunächst alleine durch, bevor sie sich in Paaren zusammentun und den Körper des anderen nutzen, um sich vermeintlich aufzurichten. Schließlich finden alle sechs zueinander und es entsteht ein Knäuel. Immer wieder schnellt ein Körper hoch, nur um im nächsten Moment ineinander zu fallen.

Nach 15 Minuten stoppt Pérez die Musik und wieder analysiert die Gruppe zusammen das Erlebte. Wie werden sich diese Bewegungen letztlich in das Stück einfügen? "Das kommt eher am Schluss", sagt McCarthy – die Tänzerin war schon bei der Inszenierung in den Niederlanden im Jahr 2016 mit dabei (siehe Hintergrund). Und Pérez verspricht: "Irgendwann gucken wir uns mal mit Beamer und Popcorn die Aufnahmen von damals an."

Die Gasttänzerin Lisa Bless erkundet bei der ersten Tanzübung für „Warten auf die Barbaren“ ihre Bewegungen. Foto: Susanne Reichardt

Allerdings wird die Inszenierung etwas anders ausfallen als bei der Erstaufführung vor sechs Jahren. "Damals wurde es in einer Blackbox gezeigt", so Pérez. "Und natürlich ist die Schlosskulisse eine ganz andere Sache." Begeistert erzählt der 38-Jährige, dass die Sonne zur Spielzeit genau dann untergehen wird, wenn der dramatische Teil des Stücks beginnt.

Einen Regisseur hat das Stück nicht. Die Produktionsleitung, die sich aus Mitgliedern des Tanz-Teams und der Schauspieldramaturgie zusammensetzt, übernimmt diese Aufgabe. Die beiden Schauspieler Simon Labhart und Jonah Moritz Quast sollen zu einem späteren Zeitpunkt zusammen mit den Tänzern proben. Da sie in einigen Szenen mittanzen, bekommen beide noch "Bewegungsunterricht". Im Gegenzug werden auch die Tänzer im Schauspiel geschult. Noch bleibt viel Zeit. Die Tänzer trainieren zunächst an vier Tagen die Woche, immer drei bis vier Stunden. "Die letzten drei Wochen ist das Training dann aber richtig intensiv und es wird den ganzen Tag geprobt", sagt Pérez.

Info: "Warten auf die Barbaren" ist von 25. Juni bis 29. Juli bei den Schlossfestspielen zu sehen. Karten online unter www.theaterheidelberg.de, unter Telefon 06221 / 5820.000, per E-Mail an tickets@theater.heidelberg.de und an der Theaterkasse, Theaterstraße 10.