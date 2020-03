Von Gabriele May

Heidelberg. Salomé Skeirek (26) kommt aus Heidelberg und hat nach dem Abitur eine Ausbildung zur Goldschmiedin gemacht. Ein BW-Stipendium für Berufstätige führte sie Anfang Februar für zehn Monate nach Rom, wo sie einen Fasserkurs an der ältesten Goldschmiedeschule Italiens besucht. Über ihre italienische Mitbewohnerin erhielt sie am Mittwoch die Hiobsbotschaft, dass alle Schulen geschlossen sind. Die RNZ wollte wissen, wie man mit so einer Situation zurecht kommt – und wie es sich nun in Rom lebt.

Frau Skeirek, wie fühlen Sie sich jetzt in Rom und wie erleben Sie die Stimmung in der Stadt?

Die Stimmung hat sich natürlich auch hier in Rom verändert. Am 1. Februar, meinem ersten Tag hier in Rom, bin ich zum Trevi-Brunnen gelaufen und war überrascht, wie viele Menschen sich jetzt um diese Jahreszeit schon an den bekannten Plätzen ansammeln. In den Eisdielen, guten Restaurants und im Supermarkt im Centro Storico steht man normalerweise Schlange. Das hat sich schlagartig verändert, die Straßen sind leergefegt, in den Supermärkten muss man nicht mehr anstehen, Restaurants und Bars sind menschenleer. Das bringt Vor- und Nachteile mit sich. Natürlich ist es schön, sich den Trevi-Brunnen, das Kolosseum, Piazza Navona und all die wunderschönen historischen Plätze ohne tausende Touristen anzuschauen, das ist ein Ausnahmezustand, den man sonst so nicht erlebt.

Gestern Abend war ich mit meiner Mitbewohnerin für einen Aperitivo in einer neu eröffneten Bar. Ich habe einen Cocktail mit dem Namen Coronavirus getrunken, außer uns waren nur wenige Gäste dort. Für die Besitzer ist das natürlich eine Katastrophe. Ich habe mitbekommen, wie sich die Besitzer der Restaurants in meiner Straße darüber unterhalten haben, vorübergehend zu schließen auf Grund des Gästemangels.

Außerdem habe ich vormittags die Sprachschule besucht mit Schülern aus aller Welt. Meine Lehrerin hat jeden morgen gefragt, wie es uns geht und sich besonders um meine chinesischen Mitschüler gekümmert. Sie hat sich Sorgen gemacht, dass sie Rassismus erfahren und Menschen Abstand zu ihnen nehmen. Letzte Woche sind meine chinesischen Mitschüler dann nicht mehr zur Schule gekommen, obwohl sie hier studieren und für längere Zeit leben wollen.

Mittlerweile sind einige zurück nach China geflogen, aus Angst, sich hier in Italien anzustecken (zu diesem Zeitpunkt fiel der Unterricht noch nicht aus). Freunde von mir wollten mich Ende März aus Deutschland besuchen, ihr Flug wurde allerdings gecancelt. Ich hoffe natürlich, dass sich die Lage bald wieder beruhigt und entspannt.

Können Sie sich frei bewegen und gibt es in den Supermärkten alles Nötige?

Ich fühle mich in meiner Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt, ich gehe ganz normal aus und benutze öffentliche Verkehrsmittel und meide auch keine öffentlichen Plätze. Die Italiener gehen anders mit der Situation um, trotz Schulausfall gibt es alles Nötige zu kaufen, und es wird kein Klopapier/Masken/Desinfektionsmittel/Dosen gehortet.

Haben Sie Angst vor einer Ansteckung?

Ich habe keine Angst vor dem Virus, ich sehe das ein bisschen entspannter. Das liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass ich zu keiner Risikogruppe zähle. Ich wasche mir regelmäßig die Hände und habe nicht vor, in nächster Zeit in den Norden Italiens zu reisen.

Wie sieht jetzt Ihr Alltag aus?

Ich wollte die ersten Wochen hier vormittags eigentlich nutzen, um Italienisch zu lernen. Da die Sprachschule jetzt auch entfällt, werde ich versuchen, mir schon früher einen Job zu suchen. Da viele berufstätige Eltern jetzt das Problem haben dass der Unterricht ihrer Kinder entfällt, werde ich mir für die nächsten Wochen einen Au-Pair-Job suchen. So habe ich die Möglichkeit, weiterhin Italienisch zu lernen, Geld zu verdienen und Eltern zu helfen, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder betreuen sollen.

Bietet die Schule eine Alternative?

Ich habe das Glück, dass die Kurse an der Schule innerhalb von sechs bis acht Monaten absolviert werden können. Das heißt, die verpassten Stunden können nachgeholt werden. Die Sprachschule bietet Skype-Unterricht an, das ist natürlich nicht vergleichbar. Ich habe einen Freund an der Schule kennengelernt, der aus Paraguay für acht Wochen nach Rom gekommen ist, um italienisch zu lernen, und jetzt nicht weiß, ob die Schule wirklich in zwei Wochen wieder aufmacht. In dieser Situation ist es natürlich schwierig zu entscheiden, ob man den Aufenthalt abbricht oder hofft, dass bald wieder der Normalzustand eintritt.

Bleiben Sie in Rom?

Ich habe vor, in Rom zu bleiben, ich fühle mich immer noch wohl und es ist für mich kein Grund, meinen Aufenthalt abzubrechen. Ich bin froh, ganz normal Toilettenpapier im Supermarkt kaufen zu können – ich habe mitbekommen, dass viele Menschen in Deutschland zu Hamsterkäufen neigen –, und denke, man sollte schauen, dass man sich der Situation angebracht verhält. Für Menschen, die auf Atemmasken angewiesen sind, hat dieses Verhalten negative Folgen.