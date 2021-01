Von Denis Schnur

Heidelberg. Vor einem Jahr wurde das Coronavirus erstmals in Deutschland nachgewiesen. Seitdem hat es auch in Heidelberg gewütet – so wie fast auf der gesamten Welt. 48 Menschen sind in Heidelberg bislang in der Pandemie verstorben, nachdem bei ihnen das Virus nachgewiesen wurde. Während natürlich jeder Tote einer zu viel ist, steht die Stadt damit im bundes- und landesweiten Vergleich jedoch relativ gut da.

Bisher überlebten 0,029 Prozent der Einwohner die Pandemie nicht – etwa einer von 3300. Das klingt zwar viel, im benachbarten Rhein-Neckar-Kreis sind es jedoch 0,055 Prozent, in Mannheim mit 0,068 Prozent mehr als doppelt so viele. Auch der Durchschnitt in Land (0,061 Prozent) und Bund (0,064 Prozent) ist jeweils mehr als doppelt so hoch. Doch woran liegt das? "Eine monokausale Begründung kann hierfür sicherlich nicht gefunden werden", betont ein Sprecher des Gesundheitsamtes. Schaut man sich die Daten des Robert-Koch-Institutes (RKI) an, fallen zwei Besonderheiten auf: Zum einen infizieren sich die Heidelberger etwas seltener als der Durchschnittsdeutsche, vor allem ist jedoch der Anteil der Todesfälle an den Erkrankten deutlich niedriger.

Auch dafür gibt es mehrere Gründe – wobei der wichtigste auf der Hand liegt: Heidelberg ist die jüngste Stadt Deutschlands. Die Menschen hier sind im Durchschnitt vier Jahre jünger als im Rest des Landes. Dies führt dazu, dass sich mehr junge Menschen infizieren, wie die RKI-Zahlen bestätigen. Während in Heidelberg weniger als die Hälfte (49,3 Prozent) aller bestätigten Fälle bei Menschen ab 35 Jahren auftreten, sind es bundesweit über 63 Prozent. Das führt zu der deutlich geringeren Letalitätsrate – also dem Anteil an Infizierten, die ihre Erkrankung nicht überleben. Die liegt in Heidelberg bei 1,3 Prozent, bundesweit dagegen bei 2,5 Prozent.

Doch allein mit der jungen Bevölkerung lässt sich nicht erklären, warum Heidelberg bisher besser durch die Pandemie kommt als andere Städte. Denn auch innerhalb der Altersgruppen ist die Sterberate etwas niedriger als bundesweit. So haben in der Stadt 2,9 Prozent der 60-79-Jährigen ihre Infektion nicht überlebt, in ganz Deutschland waren es 4,3 Prozent. Auch hier spricht das Gesundheitsamt von "verschiedenen Aspekten", wenn man nach einer Erklärung fragt. Einer davon ist die ärztliche Versorgung in Heidelberg. Hier werden nicht nur schwere Fälle vom Uniklinikum – und damit einem der besten Krankenhäuser des Landes – behandelt. Auch die Hausarztdichte ist höher als in den meisten Regionen. Zudem werden Infizierte, bei denen sich ein schwerer Verlauf andeutet, schon früh von den "Corona-Taxis" betreut. Nicht zuletzt betont das Gesundheitsamt auch die "gute Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen Alten- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Gesundheitsamt".

Doch nicht nur die Sterberate liegt in Heidelberg unter dem Durchschnitt, sondern auch schon die Infektionsrate – also der Anteil der nachgewiesenen Corona-Infektionen an der Bevölkerung. Hier liegt der Wert für Heidelberg mit 2,2 Prozent unter denen des Rhein-Neckar-Kreises (2,5 Prozent), des Landes (2,6 Prozent) und des Bundes (2,6 Prozent). Die Zahlen sind nur bedingt aussagekräftig, da nicht alle Infizierten getestet wurden – und doch zeigen sie eine Tendenz an. Laut Gesundheitsamt kommen auch dafür mehrere Ursachen infrage. Zum einen sei es der Behörde recht gut gelungen, Infektionsketten zu erfassen. Zum anderen habe man in der Region schon früh viel getestet. Und nicht zuletzt habe auch die Bevölkerung selbst einiges dazu beigetragen, da sie sich vergleichsweise konsequent an die Corona-Regelungen gehalten habe.