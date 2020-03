Einkaufen in Zeiten von Corona: Auch vor diesem Aldi-Markt in Ziegelhausen warten Kunden Schlange stehend auf Einlass. Nur nach und nach wird ihnen Zugang gewährt. Foto: Alex

Heidelberg. (make/pne) Es ist eine seltsame Szene, die sich am Freitagmorgen vor den Toren des Aldi-Marktes in der Poststraße abspielt. In Zwei-Meter-Abständen stehen Menschen vor dem Eingang des Discounters. Die Schlange reicht bis zur Tiefgaragen-Ausfahrt an der Schwanenteichanlage. Nur eine bestimmte Zahl von Leuten wird nach und nach in den Markt gelassen. Drinnen sitzen Kassiererinnen geschützt hinter Plastikfolie und ziehen Waren über den Scanner. Auf dem Weg zur Kasse markiert schwarz-gelbes Tape den Abstand, den jeder Kunde zum nächsten einhalten sollte.

Heidelberger Corona-Impressionen































Überall in der Stadt reagieren Einzelhändler mit ungewohnten Maßnahmen auf die Ausbreitung des Coronavirus – auch im Rewe-Markt im Carré. Dort ist der reguläre Eingangsbereich geschlossen, Kunden müssen den Laden an den Kassen vorbei betreten. "Maximal 35 Personen dürfen wir in den Markt lassen", steht auf einem Zettel. "Bitte haltet 1,5 Meter Abstand – Deine Gesundheit liegt uns am Herzen", heißt es auf einem anderen Ausdruck.

Im Rewe-Markt im Mathematikon von Sahin Karaaslan bewacht nun ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, ob die Kunden sich an den Abstand halten. Für all diejenigen, die derzeit rund um die Uhr im Einsatz sind – etwa Pfleger und Polizisten – gibt es bei Karaaslan das Essen an der heißen Theke gratis. "Solange, bis die Krise vorbei ist", sagt er. Jedoch gilt das nicht am Sonntag: Denn auch wenn die Landesverordnung dies erlaubt, will Karaaslan seine drei Heidelberger Märkte am Sonntag zu lassen. "Meine Mitarbeiter geben eh schon sechs Tage die Woche 1000 Prozent."

Sabine Bischoff, die den Edeka-Markt in Ziegelhausen betreibt, entscheidet spontan, ob sie sonntags die Türen öffnen wird. Wenn, dann wolle sie nur für ältere Menschen aufmachen, sagt sie – "damit auch sie einmal in Ruhe einkaufen können". Zudem bietet Bischoff für Ziegelhausen, Peterstal und Schlierbach einen Lieferservice an. Das sei gerade für ältere Menschen praktisch, sagt Bischoff, da man deren Einkaufszettel zu Hause abhole und die Waren anschließend bis zur Tür bringe.