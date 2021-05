Von Steffen Blatt

Heidelberg. Heidelberg bekommt einen "Games Hub". In dieser Einrichtung erhalten Entwickler von Computerspielen und Apps mietfreie Arbeitsplätze und weitere Unterstützung, um neue Titel zu programmieren. Dabei geht es nicht um Spiele zur reinen Unterhaltung, sondern um Lernspiele und ähnliche Anwendungen im Bereich Gesundheit und Lebenswissenschaften. Entwickler und Gründer können sich noch bis zum 31. Mai bewerben.

Der "Games Hub" wird im Business Development Center eingerichtet, dem neu gebauten Büro- und Laborkomplex an der Speyerer Straße, direkt neben der ehemaligen US-Fläche Patton Barracks. Dort entsteht der "Heidelberg Innovation Park" mit Flächen für innovative Firmen, vom Start-up bis zum etablierten Unternehmen. Das Land Baden-Württemberg finanziert den "Games Hub" mit 110.000 Euro, Kooperationspartner beim Aufbau der Einrichtung sind die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG), die Stuttgarter Hochschule der Medien (HDM) und die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft in der Heidelberger Stadtverwaltung.

Heidelberg wurde laut Wissenschaftsministerium ausgewählt, weil hier sowohl der Bereich der Computerspielentwicklung stark aufgestellt ist – etwa durch entsprechende Studiengänge an der SRH-Hochschule –, als auch die Bio- und Medizintechnologie sowie der Gesundheitssektor. "Mit dem neu geschaffenen ,Games Hub’ möchten wir die Branche und ihre kreative Arbeitsweise mit dem Motor unserer Region zusammenbringen und innovative Neugründungen und Ansiedlungen von Games-Unternehmen fördern", sagt die grüne Wissenschaftsministerin und Heidelberger Landtagsabgeordnete Theresia Bauer. Und Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner freut sich natürlich über die Ansiedelung des "Games Hub" in seiner Stadt: "Das Vorhaben trifft hier auf fruchtbaren Boden: Heidelberg bietet als Zentrum internationaler Spitzenforschung, bedeutender Gesundheitsstandort und Bildungsstadt ideale Bedingungen. Hinzu kommt die Kultur- und Kreativwirtschaft mit ihrer hohen Gründungsdynamik sowie mit dem Heidelberg Innovation Park ein Ideenquartier für die digitale Zukunft. Ich bin sicher, dass ein ,Games Hub’ von den vielfältigen Synergien in unserer Stadt profitieren wird."

Der Fokus des "Games Hub" liegt in der Entwicklung sogenannter Serious Games, also Spielen und Anwendungen, die für Schulung, Rehabilitation und Weiterbildung eingesetzt werden können. Beispiele gibt es bereits in Heidelberg: Das Start-up "Living Brain" hat eine Software entwickelt, mit der etwa Schlaganfallpatienten mit Virtual-Reality-Brillen ihre kognitiven Fähigkeiten trainieren können. Ein Test am Universitätsklinikum läuft derzeit.

Angesprochen sind mit dem Projekt nicht nur etablierte Softwarestudios, sondern auch Neugründer. Eine Fachjury wird bis zu fünf Teams auswählen, die voraussichtlich ab Sommer dieses Jahres den "Games Hub" beziehen werden. Sie erhalten im Coworking-Bereich des Business Development Center kostenlose und technisch voll ausgestattete Arbeitsplätze und eine Beratung durch einen Koordinator vor Ort. Zusätzlich bekommen sie die Möglichkeit, sich mit für sie passenden Einrichtungen und Unternehmen zu vernetzen, sowie Angebote zur weiteren Qualifizierung. Das Projekt läuft bis Ende März 2022.

Neben den landesweiten Partnern MFG und HDM sind zahlreiche lokale und regionale Akteure mit im Boot, etwa das Start-up-Unterstützungsprogramm "Life Science Accelerator", die SRH-Hochschule mit ihrem Gründer-Institut, der Technologiepark Heidelberg oder der Verein Startup Partners. Weitere Einrichtungen und Unternehmen sollen im Verlauf in das Projekt eingebunden werden.

Info: Die Bewerbung für den "Games Hub" läuft noch bis 31. Mai: www.games-bw.mfg.de/gameshub-heidelberg/