So wählten die Heidelberger in sieben Jahrzehnten: Bei den Zweitstimmen lag die CDU meistens vorne. Lediglich 1949 und bei den drei Wahlen zwischen 1998 und 2005 wählten die Heidelberger knapp mehrheitlich SPD. Die Zahlen geben ausschließlich die Stimmen der Heidelberger Bürger an – nicht jene aus dem gesamten Wahlkreis, dessen Zuschnitt sich mehrmals änderte. Grafik: RNZ-Repro

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Schwarz und Rot – diese zwei Farben bestimmten seit 1949 nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch den Wahlkreis Heidelberg. Bei jeder der 19 Bundestagswahlen sammelte entweder ein Kandidat der CDU oder ein Kandidat der SPD die meisten Erststimmen: 14 Mal gehörte er den Christdemokraten an, fünf Mal den Sozialdemokraten. Wie Heidelberg und der Wahlkreis wählte und wie die RNZ darüber berichtete:

Die Epoche Eduard Wahl

Bei der ersten Bundestagswahl der noch jungen Bundesrepublik am 14. August 1949 kommt Heidelberg noch "ohne Wahlfieber" aus, wie die RNZ schreibt. Am Ende geben gerade einmal rund 70 Prozent der wahlberechtigten Bürger ihre Stimme ab – bis heute die niedrigste aller Wahlbeteiligungen. Die meisten Erststimmen erhält am Ende Eduard Wahl von der CDU. Der Jurist setzt sich deutlich vor seinem Mitbewerber von der SPD durch. Den RNZ-Lesern verspricht Wahl, sich auf Bundesebene für die Förderung der Wissenschaft in Heidelberg einzusetzen – und hofft, seine juristische Expertise beim Neuaufbau des deutschen Staates miteinbringen zu können.

Beim politischen Neuaufbau vertrauen die Deutschen, aber auch die Heidelberger lange Zeit auf die Christdemokraten. Während in Bonn die Kanzler Adenauer, Erhard und Kiesinger regieren, vereint Eduard Wahl im Heidelberger Wahlkreis regelmäßig die meisten Erststimmen auf sich. Die "Wahl"-Begeisterung spiegelt sich auch in der Lust an der Stimmenabgabe wider. 1961 beobachtet die RNZ eine regelrechte "Völkerwanderung zur Wahlurne" und auch 1965 herrscht "Hochbetrieb in den Heidelberger Wahllokalen".

Die Wachablösung

Ende der 60er rückt das Land zunehmend nach links – und mit ihm Heidelberg. Die Westdeutschen wählen in Willy Brandt 1969 den ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler, gleichzeitig holt SPD-Kandidat Alex Möller, der 1965 noch Eduard Wahl unterlegen war, im Heidelberger Wahlkreis das Direktmandat gegen Peter Molt (CDU). "Eine Sensation erster Ordnung", wie die RNZ schreibt. Denn anders als auf Bundesebene, "holte hier die SPD in einem Ausmaß auf, das die besten Kenner der örtlichen Verhältnisse auch nicht annähernd erwartet hatten".

Möller schafft es auch 1972 direkt in den Bundeskandidat. Mit knapp 7000 Stimmen Vorsprung setzt er sich gegen Karl Weber von der CDU durch, der nach 1969 zum zweiten Mal über die Landesliste in den Bundestag kommt.

Schwarz-rotes Wechselspiel

1976 holt Karl Weber das Heidelberger Direktmandat. Er sticht den Theologen Rolf Rendtorff (SPD) aus, der für den aus Altersgründeden nicht mehr angetretenen Alex Möller ins Rennen gegangen war.

Doch die "Funkstille der Nicht-Vertretung des Wahlkreises durch einen SPD-Abgeordneten", wie die RNZ schreibt, hat mit der Bundestagswahl 1980 schnell ein Ende. SPD-Kandidat Hartmut Soell, Professor der Neueren Geschichte, überrundet seinen CDU-Kontrahenten, den Volkswirtschaftler Udo Ehrbar, um knapp 2000 Stimmen. Soell vertritt den Wahlkreis fortan alleine im Parlament: Ehrbar wird auch über den elften Listenplatz nicht gewählt. Erstmals taucht auch die frisch gegründete Partei "Die Grünen" in der Statistik auf. Ihr Kandidat Rainer Göbel vereinigt 3,4 Prozent der Erststimmen auf sich, bei den Zweitstimmen landet die Partei knapp darunter.

Kaum hat die SPD sich rehabilitiert, feiert die CDU ein Comeback – und was für eines: Auf Bundesebene erreicht Helmut Kohl im Jahr 1983 das beste Ergebnis für die Union seit Adenauer, und in Heidelberg landet Udo Ehrbar diesmal klar vor Hartmut Soell, der über die Liste in den Bundestag zieht. Der Trend hin zur CDU macht sich im Heidelberger Wahlkreis auch bei den Zweitstimmen bemerkbar, wo die Christdemokraten die SPD ebenfalls überrunden.

Konkurrenz für die Volksparteien

Der Sieger der Bundestagswahl 1987 heißt in Heidelberg erneut Udo Ehrbar. Sein Kontrahent Hartmut Soell nimmt wieder den Weg über die Liste. Doch die Konkurrenz für die Volksparteien wird größer. Den Grünen gelingt ein Rekordergebnis: Sie erhalten 11,8 Prozent der Erststimmen und 20 Prozent der Zweitstimmen. Stimmenzuwachs gibt es auch bei der FDP, die sich gegenüber 1983 von 9,6 auf 12,2 Prozent bei den Zweitstimmen verbessert. Zumindest der Erfolg der Grünen, schlussfolgert Dieter Haas, Ressortleiter der RNZ-Stadtredaktion, müsse CDU und SPD gemeinsam aktivieren. "Mal sehen, ob man in Heidelberg noch die Zeichen der Zeit erkennt."

Für ein Direktmandat Udo Ehrbars reicht es allerdings auch bei der Wahl 1990 noch, wenn auch knapper als drei Jahre zuvor. Ehrbar sticht seinen Lieblingsgegner Hartmut Soell bereits zum dritten Mal aus. Nach Analyse der RNZ liegt dies auch daran, dass die Bundespolitik eindeutig vor der Kommunalpolitik rangiert. Die Wahl Beate Webers (SPD) zur Oberbürgermeisterin hatte demnach offensichtlich keinen Einfluss auf die Bundestagswahl. "Allein die Bundespolitik führte die Schreibstifte in den Wahlkabinen", schreibt die RNZ.

Die Ära Binding und Lamers

1994 betreten Karl Lamers (CDU) und Lothar Binding (SPD) die Bühne. Beide kandidieren sie zum ersten Mal für den Bundestag. Das erste Duell entscheidet Lamers für sich. Binding, auf der Landesliste seiner Partei nicht abgesichert, geht leer aus. Neben Lamers vertritt erstmals auch eine Grüne den Wahlkreis in Bonn: die Wissenschaftlerin Angelika Köster-Loßack.

Die Bundestagswahl am 27. September 1998 ist dann "Lothars großer Tag" – so titelt die RNZ. SPD-Kandidat Binding gewinnt für seine Partei zum ersten Mal seit 1980 wieder das Direktmandat. Aber nicht nur Binding, gleich drei weitere Abgeordnete vertreten den Wahlkreis ab sofort im Parlament: Über die Landeslisten schafft es neben Lamers und Köster-Loßack auch der FDP-Bewerber Dirk Niebel.

Lothar Binding ist der Kandidat, der auch 2002 im neu zugeschnittenen und bis heute bestehenden Wahlkreis die Wähler von sich überzeugen kann – und das, obwohl seine Partei bei den Zweitstimmen im Wahlkreis und bundesweit deutlich verliert. Im Bundestag sitzt er weiterhin mit Karl Lamers und Dirk Niebel – Fritz Kuhn rückt an die Stelle von Angelika Köster-Loßack.

In den folgenden Jahren hat Binding dauerhaft das Nachsehen gegen Lamers. 2005 siegt der CDU-Kandidat mit einem Vorsprung von nur 563 Stimmen (Lamers: "Das ist der schönste Tag meines Lebens"), 2013 sind es mehr als zehn Prozentpunkte, die die beiden trennen. Erstmals wählt auch die Mehrheit der Heidelberger – und nicht nur die der Wähler im gesamten Wahlkreis – Lamers. Während Dirk Niebel (FDP) nicht mehr reinkommt, vertritt die Europaabgeordnete Franziska Brantner (Grüne) den Wahlkreis nun erstmals in Berlin.

Den fünften und letzten Sieg landet Lamers bei der Bundestagswahl 2017. Binding kann "sein" Heidelberg stimmentechnisch zwar zurückerobern, doch: "Es war wieder mal das ,schwarze’ Umland, das Lamers das Direktmandat sicherte", schreibt die RNZ.

Bei der Bundestagswahl 2021 tritt Karl Lamers nicht mehr an. Er verabschiedet sich in den parlamentarischen Ruhestand – gemeinsam mit seinem langjährigen Kontrahenten Lothar Binding.