Von Micha Hörnle

Heidelberg. Auch wenn der Brexit für die meisten Briten, die in Heidelberg leben (zumindest wenn sie auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben), keine unmittelbaren Folgen haben wird: Diese Streitfrage dominiert auch nach vier Jahren immer noch die Gespräche. Das geben die drei Heidelberger mit britischen Wurzeln, Jill Faulkner, Nick Parry und Andy Pelkiewicz, auch durchaus zu. Aber Streit ist in dieser kleinen Gruppe nicht zu befürchten – denn alle drei sind überzeugte "Remainer", woll(t)en, dass Großbritannien weiter zur EU gehört.

Damit stehen sie wohl für die Mehrheit ihrer Landsleute, die in der Kurpfalz leben – auch wenn es unter ihnen durchaus "Brexiteers" gab, die sich allerdings nicht öffentlich äußern wollten. Vielleicht, weil sie mit einer heftigen Reaktion der Deutschen rechneten, die es einfach nicht verstehen können, dass man die EU verlässt.

Aber auch die EU-Freunde Faulkner, Parry und Pelkiewicz versuchen immer wieder, ihren deutschen Freunden zu erklären, wieso eine (wenn auch hauchdünne) Mehrheit der Briten so entschieden hat: "Viele Deutsche verstehen die ,Brexiteers’ nicht. Sie finden, diese Leute sollten doch endlich Vernunft annehmen", berichtet Jill Faulkner. Sie lebt seit 1983 mit ihrem amerikanischen Mann in Heidelberg – nachdem sie sich bereits mit 14 Jahren im heimatlichen Northampton entschlossen hatte, nach Deutschland zu gehen. Heute ist sie freiberufliche Englisch-Lehrerin. Bei Nick Parry, einem gebürtigen Londoner, der seit 19 Jahren in Heidelberg lebt ("Ich habe mich in die Stadt verliebt.") gehört der Austausch zum Beruf – er hat eine interkulturelle Beratungsfirma –, und nun sieht er die Zeit gekommen, Brücken zwischen den beiden Ländern zu bauen, auch wenn er sich persönlich eher als Europäer sieht.

Faulkner, Parry, aber auch Andy Pelkiewicz – er stammt aus dem nordenglischen Wakefield und lebt seit sieben Jahren, nun als Ruheständler, in Heidelberg – eint neben ihrer pro-europäischen Grundhaltung, dass sie die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Alle drei beantragten den deutschen Pass nach dem Brexit-Referendum.

Faulkner vor allem deswegen, weil sie schon so lange hier lebte und endlich wählen wollte. Parry hingegen war es wichtig, dass er einen klaren Aufenthaltsstatus erhielt – gerade wegen seiner Arbeit. Und Pelkiewicz, der mit einer Deutschen verheiratet ist, sieht es ganz pragmatisch: "Heute ist so eine Frage vielleicht nicht mehr so bedeutend. Aber es macht das Leben einfacher." Und doch: Nur Deutsche sein, wollten die drei nicht, die britische Staatsangehörigkeit hätten sie nie abgegeben: "Das ist keine rationale, eher eine emotionale Angelegenheit", so Faulkner. Und auch wenn sie alle unterschiedlich lange hier leben, "a bit German", ein bisschen deutsch, fühlen sie sich schon – auch wenn das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht schon seine Tücken hat: So sind die Kinder Faulkners, die mit einem US-Amerikaner verheiratet ist, keine Deutschen, obwohl sie ihr ganzes Leben hier zugebracht haben: "Bildungsinländer nennt man sie", sagt Faulkner halb belustigt, halb pikiert. Aber auch britische Bestimmungen sind nicht ohne: Keiner der drei durfte beim Brexit-Referendum abstimmen, das durften nur Bürger mit Wohnsitz in England, Wales, Schottland und Nordirland – und so sind sie, wenn es in der Bürokratie solch ein Wort gäbe, Abstimmungsausländer.

Und welche Folgen eines Brexits sehen sie voraus? Für sich persönlich erst einmal wenig – zumal bis zum Jahresende Übergangsbestimmungen gelten. Aber für ihr Heimatland schwant ihnen nichts Gutes: Parry befürchtet, dass vielleicht die Amerikaner Großbritannien dominieren könnten, Pelkiewicz kann sich vorstellen, dass die relativ hohen europäischen Normen, beispielsweise für Lebensmittel, nicht mehr gelten könnten – aber die ganz große Katastrophe sieht keiner von ihnen am Horizont drohen. Einzig Sprachlehrerin Faulkner fürchtet um das British English, zumindest in Europa: "Es wird seinen alten Einfluss verlieren. Und das ist traurig."