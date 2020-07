In solch einem Haus in Patrick-Henry-Village hatte es im Treppenhaus gebrannt. Keiner der Bewohner wurde verletzt. Foto: Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Ein 19-Jähriger musste sich am Mittwoch vor dem Jugendschöffengericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem jungen Mann verschiedene Straftaten vor. Der schwerwiegendste Vorwurf: Er soll Ende Februar, gegen 1.25 Uhr in der Nacht, Matratzen angesteckt haben, die im Treppenhaus einer Unterkunft in Patrick-Henry-Village abgelegt waren. Danebenliegende Holzteile sollen ebenfalls Feuer gefangen und die Flammen die in der Decke liegenden Kabel so schwer beschädigt haben, dass im Gebäude der Strom abgestellt werden musste. Auch wegen der Rauchgasentwicklung sei das Gebäude danach unbewohnbar gewesen. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des Feueralarms konnten alle Personen im Haus durch die anderen Ausgänge das Gebäude umgehend verlassen.

"Ich war das nicht", erklärte der junge Mann, der zum Tatzeitpunkt noch 18 Jahre alt war. "Ich war auf meinem Zimmer, als das passiert ist." Der Angeklagte verdächtigte dagegen zwei Männer, mit denen er vorher aneinandergeraten war. Es sei darum gegangen, dass sie ihm das Handy gestohlen hätten. Die beiden hätten ihn bedroht. Als er gesagt habe, dass er wegen des mutmaßlichen Diebstahls zur Polizei gehen wolle, hätten sie vielleicht das Feuer in der Nähe seines Zimmers gelegt, um ihn einzuschüchtern.

Um einen Diebstahl soll es auch in einer anderen Sache gegangen sein, die ihm im Verfahren am Mittwoch zusätzlich den Anklagepunkt der Körperverletzung einbrachte. Der Sicherheitsmann sagte als Zeuge aus, dass drei Männer sich um einen Rucksack gestritten hätten.

In seiner ersten Vernehmung bei der Polizei gab er zu Protokoll, der Angeklagte sei beteiligt gewesen, habe aber nicht zugeschlagen. Eine Woche später hatte er in einer ausführlichen Befragung durch die Beamten allerdings detailliert erklärt, dass es der Angeklagte war, der zugeschlagen habe. Am gestrigen Mittwoch konnte er sich nicht mehr erinnern, der Widerspruch blieb damit unaufgeklärt.

Auch die beiden Hauptbelastungszeugen für die Brandstiftung konnten den Vorwurf nicht persönlich untermauern. Sie haben mittlerweile freiwillig das Land verlassen. Als abzusehen war, dass von den Tatvorwürfen wenig übrig bleiben würde – höchstens eine mit einer vergleichsweise milden Strafe bewehrte fahrlässige Brandstiftung – berieten sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

Da der Angeklagte bereits fast sechs Monate in Untersuchungshaft saß und beim Jugendstrafrecht der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht, einigten sich die Beteiligten darauf, den Angeklagten zu verwarnen und das Verfahren einzustellen, soweit der 19-Jährige auf die Entschädigung wegen der erlittenen Untersuchungshaft verzichten würde. Dieses Angebot nahm der Angeklagte an und entschuldigte sich: "Ich war jung und dumm."