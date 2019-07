Von Birgit Sommer

Heidelberg. Klein sind auch in Heidelberg jene Krankenhäuser, die sich in der Grund- und Regelversorgung der Patienten engagieren, während das Universitätsklinikum für die Maximalversorgung zuständig ist. Doch von der neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung - die Autoren erwarten eine bessere Versorgung der Kranken in Deutschland, wenn es nur halb so viele, dafür größere Krankenhäuser gibt, die dann mehr Personal, eine bessere Ausstattung und mehr Geld erhalten - fühlt man sich in der Stadt gar nicht betroffen.

Hier sitzen in den kleinen Kliniken die Spezialisten. "St. Elisabeth" etwa mit Orthopädie, wiederherstellender Chirurgie, großer Geburtshilfeabteilung und Gynäkologie. Die Thoraxklinik mit Lungenkrankheiten. "St. Josef", das wie das Uniklinikum eine Notfallambulanz vorhält, aber auch Gynäkologie, Geburtshilfe und Chirurgie, Innere Medizin betreibt sowie auf Diabetologie spezialisiert ist. Dann das SRH-Kurpfalzkrankenhaus mit Spezialgebiet Blutgerinnungsstörungen und Herz-Kreislauferkrankungen. Und die beiden Häuser der Evangelischen Stadtmission, Salem und St. Vincentius, die intensiv mit dem Universitätsklinikum zusammenarbeiten und ebenfalls eigene Schwerpunkte herausbilden.

"Baden-Württemberg besitzt sowieso die geringste Bettendichte pro Einwohner in Deutschland", sagt Manfred Albrecht, Verwaltungschef in St. Josef. Seine Klinik hat in den letzten 20 Jahren jedenfalls keine "roten Zahlen" geschrieben. Doch die Luft werde dünner: Genau wie seine Kollegen in den kleinen Heidelberger Häusern beklagt er den Landesbasisfallwert für Klinikleistungen, der in Baden-Württemberg zehn Prozent unter dem in anderen Ländern liegt.

Er wird von Kassen und Krankenhausgesellschaft jährlich festgelegt. "Die Gesellschaft müsste härter verhandeln", findet auch Norbert Lenke, Verwaltungschef in St. Elisabeth, "oder das Land müsste eingreifen, wir leiden alle unter diesem Thema." Weil er eine Instandhaltungsoffensive im Haus gestartet hat, kann Lenke derzeit sowieso nicht mit schwarzen Zahlen rechnen.

"Wir brauchen dauerhaft mehr auskömmliche Finanzierung der Personal- und Sachkostensteigerung", sagt auch Geschäftsführer Jürgen Unrath für "Salem" und "St. Vincentius". Der Basisfallwert spiegle das Lohnniveau in den Krankenhäusern des Südwestens nicht wider. Eine "Schwarze Null"erwartet er aber dieses Jahr im "Salem", wurden die Leistungen der Klinik in den letzten fünf Jahren doch um 25 Prozent gesteigert.

Die Kooperation mit der Chirurgie im Universitätsklinikum, die Gynäkologie samt Geburtshilfe, die Innere Medizin und die Urologie helfen mit. Das kleine "St.Vincentius" mit 84 Betten betreibt neben seiner allgemeinen Abteilung Innere Medizin quasi die Palliativstation der Uniklinik und arbeitet auch in Onkologie und Hämatologie eng mit dieser zusammen.

Einer gemeinsamen Herausforderung sehen sich alle Kliniken, ob groß oder klein, gegenüber: Es fehlt an Pflegepersonal. "Wir werben uns gegenseitig die Mitarbeiter ab", bedauert Manfred Albrecht vom St. Josefskrankenhaus.