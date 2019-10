Heidelberg. (RNZ/mare) Er soll die neue Visitenkarte Heidelbergs werden: Der Europaplatz südlich des Hauptbahnhofs. Mit Geschäften, Gastronomie, Hotel, Büros und Wohnungen. Nun rollen dafür die ersten Bagger, die Arbeiten beginnen, wie die Stadt Heidelberg mitteilt.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur nächsten "Meilenstein"-Baustelle in der Stadt am Neckar:

Wo wird gebaut? Auf den rund 24.000 Quadratmeter großen Grundstücken zwischen Hauptbahnhof und Czernyring.

Was wird konkret gemacht? In dieser Woche wird die Baustelle zunächst eingerichtet. Dann geht es an den Erdaushub, um Raum für die geplante zweigeschossige Tiefgarage für Fahrräder und Autos zu schaffen. Danach werden fünf Gebäude errichtet.

Was soll dort entstehen? Direkt gegenüber dem geplanten Konferenzzentrum entsteht ein elfgeschossiges Vier-Sterne-Plus-Hotel mit etwa 300 Zimmern. Außerdem gebaut wird ein Wohngebäude mit Ladenlokalen auf Platzebene sowie drei weitere Gebäude für Büros, Dienstleistungen, Geschäfte und Gastronomie. Dabei entstehen mehr als 100 Mietwohnungen mit insgesamt etwa 8000 Quadratmetern Wohnfläche. Alle Gebäude sollen so wie in der Bahnstadt üblich in Passivhaus-Bauweise errichtet werden.

Zudem wird eine zweigeschossige Tiefgarage entstehen, die Platz für knapp 1900 Fahrräder und rund 750 Autos haben soll. Etwa 160 Stellplätze für Autos werden dabei öffentlich sein, der Rest ist Anwohnern und Beschäftigten der Büros und Geschäfte vorbehalten. Bei den Fahrrad-Stellplätzen werden etwa 1000 öffentlich sein.

Auf dem Europaplatz selbst werden locker angeordnete Bäume auf Schmuckbeeten gepflanzt. Hinzukommen soll eine Erdgeschosszone mit Außengastronomie, Sitzgelegenheiten und weiteren Aufenthaltsmöglichkeiten geben.

Wie lange wird gebaut? Insgesamt ist eine Bauzeit von etwa drei Jahren vorgesehen. Die ersten Gebäude sollen im Frühjahr 2022 fertig sein. Dann soll auch der direkte Übergang mit Verbindungssteg vom Querbahnsteig über den Max-Planck-Ring zum Europaplatz möglich sein. Dieser soll einen barrierefreien Weg zum Hauptbahnhof bieten. Danach wird noch der Europaplatz selbst gestaltet.

Wer baut? Verantwortlich für den Bau der Gebäude und Tiefgarage ist die Gustav-Zech-Stiftung nach den Plänen des Berliner Büros Winking Froh Architekten. Damit hatte sie 2017 den Wettbewerb zur Bebauung des Bahnhofsvorplatzes Süd gewonnen.

Was kostet das Projekt? Insgesamt werden etwa 300 Millionen Euro investiert.