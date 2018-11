Mit den Pflanzkübeln und Betonelementen am Beginn der Hauptstraße und gegenüber auf dem Bismarckplatz will man für mehr Sicherheit beim großen Stadtfest sorgen. Foto: Philipp Rothe

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Wer seit gestern vom Bismarckplatz in die Hauptstraße geht, könnte denken, er steht im Wald: Denn am Eingang zur Fußgängerzone und auf dem Platz davor sind riesige Kübel mit Olivenbäumen und Palmen aufgestellt worden, dazu noch weitere Töpfe mit kleineren Pflanzen. Erst bei näherem Hinsehen fallen auch die grauen Betonbegrenzungen auf, und spätestens dann wird klar: Das Ganze dient der Sicherheit beim "Heidelberger Herbst".

Eigentlich hatte Heidelbergs oberster Tourismusmanager Matthias Schiemer angekündigt, dass zum "Herbst" keine Betonpoller mehr aufgestellt werden sollen. Doch mit dem Ergebnis jetzt ist er sehr zufrieden. "Das war eine gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern", sagte er gestern der RNZ. Mit den Betonsperren wird am Eingang der Fußgängerzone nun eine Art Trichter geschaffen und die Straßenbreite verringert. Ein Rettungswagen oder ein Feuerwehrauto kommen aber noch durch, versichert Stadtsprecher Achim Fischer.

Die Sperren sollen verhindern, was sich niemand ausmalen möchte: einen Angriff wie beim Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr, als ein Attentäter mit einem Sattelzug in die Menge fuhr und elf Menschen tötete. Damals wurden als Reaktion für die letzten vier Tage des Weihnachtsmarktes in Heidelberg an verschiedenen Stellen Betonpoller aufgestellt - wohl eher als psychologische Maßnahme, denn ob die einzeln stehenden Elemente ein Auto oder gar einen Lastwagen aufgehalten hätten, darf bezweifelt werden.

Jetzt sieht die Sperre durchdachter aus - und durch die Bäume fällt sie nicht so ins Auge. Erstellt hat das Sicherheitskonzept das Bürgeramt in Abstimmung mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Die Stadtgärtnerei hat die Pflanzkübel bestückt, aufgestellt hat sie das Landschaftsamt. Die Betonsperren bezog die Stadt von einer Fachfirma. Weitere Barrieren dieser Art an anderen Stellen in der Altstadt wird es nicht geben. Denn in den verwinkelten Gassen gibt es - so zynisch es klingt - nicht genügend Platz zum "Anlaufnehmen" für Anschlagautos.

Was alle Beteiligten betonen: Es gibt für Heidelberg keine erhöhte oder konkrete Terrorgefahr, lediglich eine "abstrakte" Gefährdung, wie bei allen größeren Festen in allen Städten Deutschlands an jedem Tag des Jahres. Das bestätigt auch Heiko Kranz vom Polizeipräsidium Mannheim. Und so wird beim "Herbst" die Polizei "in ähnlicher Stärke" im Einsatz sein wie im vergangenen Jahr. Die Beamten werden in Uniform Präsenz zeigen, aber auch in zivil unterwegs sein. Denn ein solch großes Fest zieht immer auch Taschendiebe und sonstige Betrüger an. "Wir arbeiten auch eng mit den Organisatoren und dem privaten Sicherheitspersonal zusammen", sagt Kranz. Rund 80 Ordner hat Heidelberg-Marketing als Veranstalter angeheuert.

So geht der "Herbst" am Wochenende in derselben Sicherheitslage über die Bühne wie auch schon der Weihnachtsmarkt oder der Fastnachtsumzug. Und Schiemer sagt, was schon immer galt: "Keine Veranstaltung kann zu 100 Prozent abgesichert werden." Wer nun Bedenken hat, das Stadtfest zu besuchen, kann sich eine Statistik vor Augen führen: Gerechnet ab dem Jahr 2000, ist die Chance, durch einen Blitzschlag zu sterben, 1,13 Mal wahrscheinlicher als durch einen islamistischen Terroranschlag.