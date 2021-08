Die B37 in den Neckarstaden. Foto: Reinhard Lask

Heidelberg. (RNZ) Es wird wieder "Sommer am Fluss": Am kommenden Wochenende, 21. und 22. August, wird die B37 für den Verkehr gesperrt – und an gleich drei Standorten gibt es ein vielfältiges Programm.

Nun meldet sich die Wählervereinigung "Die Heidelberger" zum Thema zu Wort – und betont, wie schön es wäre, das Projekt Neckarufertunnel wieder aufleben zu lassen. Vor Jahren landeten die Pläne in der Schublade – auch, weil die Umsetzung zu teuer geworden wäre. Die "Heidelberger" finden, mit einem Neckarufertunnel könnte die B37 das ganze Jahr über autofrei sein "und zudem auch das gegenüberliegende Neuenheimer Ufer vom Autoverkehr entlastet werden".

Sie schreiben: "Also eine vertane Chance für Heidelberg?! Aber vielleicht ist es ja noch nicht zu spät, wenn sich die Verweigerer dieses Projektes, das ,Die Heidelberger‘ seit über 20 Jahren fordern, besinnen – jetzt, wo ihnen die Realität vor Augen geführt wird. Radfahrer, Fußgänger, Gastronomie und Anwohner würden profitieren – und insbesondere die Umwelt. Das wäre doch auch ein Beitrag zur Verkehrswende!"