Clemens Bellut gründete 2013 die Buchhandlung Artes Liberales am Kornmarkt. Foto: Hentschel

Von Natascha Koch

Heidelberg. Mit einem Klick das Buch kaufen und es am nächsten Tag vor der Haustür vorfinden – so läuft das bei Amazon ab. Aber haben kleine Buchhandlungen deswegen keinen Platz? Um ihnen diesen zu sichern, fördert der Deutsche Buchhandlungspreis jährlich gezielt kleine, unabhängige Buchläden. Zu den 118 Preisträgern zählten auch dieses Jahr drei Heidelberger Geschäfte: Artes Liberales, Murkelei und Wortreich.

Ein innovatives Geschäftsmodell, eine Vielfalt an Büchern und kulturelle Veranstaltungen – das sind die erforderlichen Qualifikationen für den Deutschen Buchhandlungspreis. Jedes Jahr können sich kleine, inhabergeführte Geschäfte bewerben, deren Umsatz in den vergangenen drei Jahren bei unter einer Million Euro lag. Zu den Preisen zählen ein Gütesiegel und eine Förderung bis zu 25.000 Euro. Alle drei Buchläden aus Heidelberg erhalten ein Preisgeld in Höhe von 7000 Euro.

Artes Liberales gewinnt nun schon zum dritten Mal die Auszeichnung. Allein durch das Gründungsanliegen hebe sich der kleine Laden am Kornmarkt von anderen Handlungen ab: "Ich bin eigentlich gar kein Buchhändler", sagt Inhaber Clemens Bellut. "Ich wollte damals den Laden gründen, weil mir selbst ein Buchladen dieser Art gefehlt hat."

Bellut erzählt, er habe einen Raum einrichten wollen, in dem man sich über Literatur frei austauschen kann. Auf Stapelware würde verzichtet und es dürften auch mal teurere Bücher im Regal stehen. Der Verkauf stehe nämlich nicht an erster Stelle. Solange sich die Menschen wohlfühlen und die Vielfalt an Literatur wertschätzen, sei für Bellut der Zweck seines Ladens erfüllt.

Inhaberin Julia Sunderer (l.) und Mitarbeiterin Susanne Holoch verkaufen in der Buchhandlung Murkelei Kinderbücher. Foto: Hentschel

Für die Buchhandlung Murkelei ist es die erste Auszeichnung dieser Art. Die Gründung des Ladens, der ausschließlich Kinder- und Jugendbücher verkauft, liegt erst zwei Jahre zurück. Inhaberin Julia Sunderer legt auch Wert auf eine große Vielfalt an Büchern: "Wir bestellen viel von unabhängigen Verlagen", sagt sie. "Dort gibt es eine viel einzigartigere Auswahl." Durch ihre Leseförderung möchte Murkelei Kindern helfen, Spaß an Büchern zu finden. Schulen und Kindergärten werden zu Vorlesungen eingeladen oder dürfen sich beim Leseklub austauschen. Aufgrund der Pandemie mussten dieses Jahr allerdings viele der üblichen Veranstaltungen ausfallen, für 2021 wird aber schon wieder geplant.

Bettina Heuer ist seit fast 20 Jahren Inhaberin der kleinen Buchhandlung Wortreich in der Weststadt. Foto: Rothe

Auch für Bettina Heuer, Inhaberin der Buchhandlung Wortreich, musste das Veranstaltungsprogramm für 2020 entfallen. Seit fast 20 Jahren betreibt sie das Geschäft in der Weststadt und fördert Kinder mit verschiedenen Aktionen beim Lesen. Beim "Shared Reading" haben Erwachsene normalerweise auch die Möglichkeit, sich im kleinen Kreise über ausgewählte Literatur auszutauschen. Durch die Pandemie ist für sie längst nicht alles verloren: Heuer hat einen vielfältigen Online-Shop und bietet auch aus der Ferne die Möglichkeit, ihre große Literaturauswahl zu durchstöbern.

Artes Liberales nimmt auch Bestellungen über seine Webseite entgegen. Die Buchhandlung Murkelei ist momentan noch in der Entwicklung eines eigenen Online-Shops. Mit diesem Geschäftsmodell erhoffen sich kleine Buchhandlungen besonders jetzt, gegen Großkonzerne wie Amazon ankämpfen zu können. "Wir werden immer mit dem reichsten Mann der Welt verglichen", sagt Bettina Heuer. "Dabei leisten wir viel mehr."

Ein Aussterben kleiner Buchhandlungen befürchtet aber keiner der drei Sieger. Im Gegenteil habe die Pandemie sogar für neue Kundschaft gesorgt: "Corona hat unseren Kunden Mut gemacht", sagt Julia Sunderer. "Erst in der Krise haben viele gemerkt, wie wichtig Buchhandlungen sind." Die kleinen Buchhandlungen würden vor allem auch eine größere Nähe zu ihren Kunden ermöglichen: "Bei mir kann auch jemand bestellen, wenn er sagt: ,Ich hab’ im Fenster vorige Woche das Buch mit dem gelben Bändchen und dem blauen Rücken gesehen, ich weiß nicht, wie es heißt.’", sagt Clemens Bellut. "Versuch das mal bei Amazon!"