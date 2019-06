An dieser Stelle in der Poststraße hat mindestens ein Jugendlicher brutal auf einen 36-jährigen Mann eingetreten. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Wahrheitsfindung im Prozess um die lebensgefährlichen Tritte in der Poststraße gestaltet sich schwierig. Am Freitag sagte der Sachbearbeiter der Polizei aus, der im Herbst die wichtigsten Zeugen zu der brutalen Attacke in Bergheim vernommen hatte. Darunter waren auch einige Jugendliche aus der Gruppe, die in der Nacht zum 20. August letzten Jahres dabei waren, als einer oder mehrere Täter dem 36-jährigen Opfer mit voller Wucht ins Gesicht getreten haben.

Ihre Aussagen damals bei der Polizei stehen teilweise in krassem Widerspruch zu den aktuellen Einlassungen vor Gericht. Dabei geht es um die alles entscheidende Frage, wer außer dem geständigen Hauptangeklagten unter den Angreifern war: Nur ein damals 17-jähriger Jugendlicher hat am ersten Prozesstag zugegeben, dass er ein bis drei Mal von oben nach unten auf den am Boden liegenden Mann eingetreten hatte. Er habe dabei aber nicht bewusst auf den Kopf gezielt und sei überdies stark betrunken gewesen.

Es sind erschütternde Fotos, die die Richter um die Vorsitzende Gisela Kuhn am Freitag an die Wand projizieren. Sie zeigen den Geschädigten, wie er - offensichtlich bewusstlos - in seiner eigenen, großen Blutlache liegt. Seine Gesichtszüge sind kaum zu erkennen.

Wegen dieser furchtbaren Verletzungen, die der heute 37-jährige Nebenkläger erlitt, sind auch vier der Beschuldigten wegen versuchten Totschlags angeklagt. Doch welcher von ihnen war wirklich unter den Angreifern? Der jüngste der Angeklagten, ein damals 15-jähriger Mitläufer, der sicherlich nicht unter denjenigen war, die zugetreten haben, hatte bei seiner Aussage vor der Polizei als einziger alle vier Kumpels schwer belastet.

Vor allem aufgrund dieser Vernehmung beantragte die Staatsanwaltschaft damals zusätzlich zu den beiden bereits bestehenden Haftbefehlen zwei weitere. Doch am zweiten Prozesstag ruderte der Augenzeuge auf einmal zurück: Einer der Beschuldigten habe sogar den geständigen Angeklagten vom Opfer weggezogen. Der andere habe gar nichts damit zu tun. Bei der Polizei habe er etwas anderes gesagt, da er von dem Beamten unter Druck gesetzt worden sei.

Jens Klein, der Verteidiger des heute 16-Jährigen, hat die Vernehmung bereits am zweiten Prozesstag scharf kritisiert. Der Kriminalbeamte hingegen weist die Vorwürfe von sich. Der Jugendliche habe offensichtlich Angst vor seinen Freunden gehabt und habe daher nicht gleich zu Beginn der Vernehmung die volle Wahrheit erzählt.

"Die Stimmung war wie immer in solchen Situationen. Es ist normal, dass nicht gleich am Anfang alle Namen genannt werden", so der Polizist. Der Beamte bestätigt aber auch, dass der Jugendliche während des Verhörs geweint habe, und ja, er habe auch die aufgeregte Mutter vor die Türe geschickt.

Bei der Ermittlung der Tatverdächtigen spielte eine Videoüberwachungskamera im Eingangsbereich des McDonald’s in der Rohrbacher Straße eine entscheidende Rolle. Sie beweist aber nur, wer in dieser Nacht dabei war. Von der eigentlichen Tat rund 60 Meter weiter in der Poststraße gibt es hingegen keine Bilder.

Als der Film im Gerichtssaal abgespielt wird, sind einige aus der Gruppe der Angeklagten deutlich zu erkennen, wie sie in das Schnellrestaurant kommen und auch wieder hinausgehen. Der verbale Streit zwischen dem späteren Geschädigten und seinem Begleiter auf der einen Seite und den mutmaßlichen Angreifern, der den Tritten vorausgegangen war, ist jedoch nur schemenhaft zu erkennen. Auch Bilder der Überwachungskameras vom Parkplatz P1 in der Poststraße zeigen nur, wie einige der Beschuldigten nach der Tat vorbeirennen.

Info: Der Prozess wird am Montag, 3. Juni, um 9 Uhr im Saal des Landgerichts, Kurfürsten-Anlage 15, fortgesetzt. Ein weiterer Augenzeuge wird erst am 24. Juni vernommen.